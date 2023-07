Ihr Haus kommt einfach nicht zur Ruhe: Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (40, Grüne) steht erneut in der Kritik. Ein gefährlicher Gefangener ist aus der Haft geflohen und war fast einen Monat lang untergetaucht – und die Öffentlichkeit wusste von nichts. Dabei hat der Mann einiges auf dem Kerbholz.

Ihr Haus kommt einfach nicht zur Ruhe: Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (40, Grüne) steht erneut in der Kritik. Ein gefährlicher Gefangener ist aus der Haft geflohen und war fast einen Monat lang untergetaucht – und die Öffentlichkeit wusste von nichts. Dabei hat der Mann einiges auf dem Kerbholz.

Der geflohene 44-Jährige ist Häftling im Spezialgefängnis „Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg“ (SH) in Bergedorf. Am 25. Mai 2023 ist er von einem genehmigten Ausgang nicht mehr in den Knast zurückgekehrt.

Hamburg: Straftäter verschwindet während Ausgang

Seine Abwesenheit wurde dort jedoch erst am nächsten Morgen bemerkt. Wie sich herausstellte, war der Anwesenheitsstatus des Gefangenen im IT-Fachverfahren nicht korrekt erfasst worden. Hinzukam, dass ein Beamter vor Ort den 44-Jährigen zwar nicht sah, jedoch Geräusche aus der Dusche hörte und deshalb davon ausging, der Gesuchte befände sich dort.

Sobald der Fehler bemerkt wurde, agierte die Gefängnisleitung nach Vorgabe, die Polizei wurde eingeschaltet, die Justizbehörde informiert. Diese gab ihr Wissen jedoch nicht in die Bevölkerung weiter, die Senatorin schwieg.

Gefangener seit 1999 beinahe durchgängig in Haft

Mit Blick auf die kriminelle Karriere des Gefangenen erscheint das heikel. Bereits 1999 landete der heute 44-Jährige vor Gericht – und wurde wegen Nötigung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Gelernt hat er daraus anscheinend nichts, denn bereits ein Jahr später wurde er erneut verurteilt. Dieses Mal zu einer Jugendstrafe von drei Jahren wegen Raubes, falscher Verdächtigung, gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung, Freiheitsberaubung, Betrug und Urkundenfälschung.

2003 folgte die nächste Haftstrafe, dieses Mal fünf Jahre wegen schwerer räuberischer Erpressung und schweren Raubes. Er kam 2008 frei und wurde 2009 erneut verurteilt: Fünf Jahre wegen schwerer räuberischer Erpressung. Seit 2015 befindet er sich durchgehend in Haft, sitzt seit Dezember 2022 in der Außenstelle Bergedorf der „Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg“.

CDU mit scharfer Kritik an Justizsenatorin

Richard Seelmaecker, justizpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Hamburg, kritisiert die Justizsenatorin: „Auch wenn es im Rahmen der Resozialisierung richtig und wichtig ist, dass Gefangene sich in gestaffelten Lockerungen erproben können müssen, ist es schon fragwürdig, dass keine Öffentlichkeitsfahndung initiiert wird, wenn ein mehrfach u. a. wegen schweren Raubdelikten und erpresserischem Menschenraubs verurteilter Straftäter wochenlang abtaucht. Frau Gallina hat ihren Laden einfach nicht im Griff.“

Doch warum wurde keine öffentliche Fahndung eingeleitet? Die zuständige Vollstreckungsbehörde ist die Staatsanwaltschaft Dortmund. Die dortigen Erwägungen sind dem Senat nicht bekannt, heißt es in der Antwort des Senats auf eine Anfrage des CDU-Politikers. Die Anordnung einer Öffentlichkeitsfahndung ist aufgrund des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte jedoch auch an strenge Voraussetzungen gebunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Filetsteaks für Knastis, freie Fahrt für Drogen-Bosse: So korrupt ist Hamburg

Der Gefangene ist knapp einen Monat später, am 22. Juni um 10.25 Uhr, in Begleitung seiner Rechtsanwältin von selbst zurück zum Gefängnis gekommen und hat sich gestellt. Er wird nun im Haupthaus der Einrichtung untergebracht, seine Lockerungen hat er fürs Erste verwirkt.

Wo er sich während seiner Abwesenheit herumgetrieben hat, soll im Rahmen eines Disziplinarverfahrens gegen den Mann geklärt werden.