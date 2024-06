Eine öde Sandfläche umgeben von schäbig aussehenden Gebäuderückseiten: Wer das Foto oben betrachtet, der denkt wahrscheinlich an vernachlässigte Viertel in Cottbus oder Castrop-Rauxel. Weit gefehlt. Wir befinden uns mitten in Hamburgs City, genauer gesagt am Gänsemarkt. Zu verdanken haben wir die Brachfläche, auf der einmal die Gänsemarkt-Passage stand, dem Pleite-Investor René Benko. Doch nun gibt es Hoffnung auf einen Baubeginn.