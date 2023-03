Es sind Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt haben: Geschäfte, die in Flammen stehen, Rauchwolken über Hamburgs Skyline, Vermummte, die durch die Straßen laufen und Autos anzünden. Aber auch Polizisten, die wild um sich schlagen und oft die Falschen treffen. Bald sechs Jahre sind vergangen seit G20. Nun liegt die erste wissenschaftliche Studie dazu vor. „Eskalation“, so lautet der Titel des Bandes, der in der „Hamburger Edition“ erschienen ist. Die Ergebnisse, zu denen die Wissenschaftler kommen, sind nicht nur schmeichelhaft für Hamburgs Polizei.

Es sind Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt haben: Geschäfte, die in Flammen stehen, Rauchwolken über Hamburgs Skyline, Vermummte, die durch die Straßen laufen und Autos anzünden. Aber auch Polizisten, die wild um sich schlagen und oft die Falschen treffen. Bald sechs Jahre sind vergangen seit G20. Nun liegt die erste wissenschaftliche Studie dazu vor. „Eskalation“, so lautet der Titel des Bandes, der in der „Hamburger Edition“ erschienen ist. Die Ergebnisse, zu denen die Wissenschaftler kommen, sind nicht nur schmeichelhaft für Hamburgs Polizei.

Hamburg ist nicht der erste Austragungsort eines Gipfeltreffens, in dem es zu Ausschreitungen kommt. Im Gegenteil: Randale ist bei solchen Anlässen seit 30 Jahren an der Tagesordnung. Ungewöhnlich an G20 in Hamburg ist die Entgrenzung von Gewalt.

Die beiden Herausgeber der wissenschaftlichen Studie: Dr. Simon Theune (l.) ist politischer Soziologe mit dem Schwerpunkt Protest- und Bewegungsforschung. Professor Dr. Stefan Malthaner arbeitet beim Hamburger Institut für Sozialforschung, ist Sprecher der Forschungsgruppe Makrogewalt und lehrt als Gastprofessor an der Leuphana Universität Lüneburg

Woran lag das? Mit dieser Frage haben sich 23 Gewalt-, Protest- und Polizeiforscher dreier Forschungsinstitute beschäftigt, darunter Experten des von Jan Philipp Reemtsma gegründeten renommierten Hamburger Instituts für Sozialforschung (HIS). Sie interviewten Beteiligte, studierten Akten, werteten Filmaufnahmen und Fotos aus, aber auch Zeitungsberichte und Beobachtungsprotokolle und analysierten so die Ereignisse des G20-Gipfels minutiös.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Das repressive Vorgehen der Hamburger Polizei trug zur Eskalation mit bei.

Sechs Jahre danach: Jetzt liegt die erste wissenschaftliche Studie zu G20 vor

Zur Erinnerung: Zum G20-Einsatzleiter wird Hartmut Dudde berufen, ein Vertreter der sogenannten „Hamburger Linie“, einer polizeilichen Einsatzphilosophie, bei der die Polizei mit hohem Kräfte- und Ressourceneinsatz gegen Demonstranten vorgeht. Dudde wird im Vorfeld des G20-Gipfels mit Sätzen zitiert wie: „Ein Wasserwerfer hat keinen Rückwärtsgang“ und: Nicht Blockaden, sondern erfolgreiche Straßenräumungen seien zu melden.

Soeben im Verlag Hamburger Edition erschienen: die erste wissenschaftliche Studie zum G20-Gipfel vor sechs Jahren. 23 Gewalt-, Protest- und Polizeiforscher dreier Forschungsinstitute haben über Jahre die Ereignisse des Gipfels analysiert, um eine Antwort zu finden auf die Frage: Wie kam es zur Eskalation der Gewalt?

Polizei wird als politischer Akteur und damit als Konfliktgegner wahrgenommen

Das polizeiliche Einschreiten gegen das Protestcamp auf Entenwerder schon Tage vor Beginn des eigentlichen Gipfels vertieft nach Überzeugung der Forscher die Gräben zwischen G20-Gegnern und Einsatzkräften. Die Polizei ignoriert, dass das Camp gerichtlich genehmigt ist, beschlagnahmt nachts Schlafzelte und greift Aktivisten mit Pfefferspray an. Spätestens ab da wird die Polizei als „als politischer Akteur und damit als Konfliktgegner“ wahrgenommen.

Das verschärft sich noch, als sich am 4. Juli 2017 G20-Gegner auf dem Neuen Pferde­markt zum „Hedonistischen Massencornern“ versammeln und die Polizei gegen friedliche Demonstranten, die sich mit einem Bier auf der Straße versammeln, Wasserwerfer einsetzt.

Gewaltexzesse bei G20: Bis heute dauert die Strafverfolgung an. Viele Randalierer sind bereits verurteilt, aber kein einziger Polizist – obwohl 169 Strafverfahren gegen Beamte eingeleitet wurden.

Beide Ereignisse, die Aktionen gegen das Protestcamp und gegen das Massencornern, lösen nach Ansicht der Wissenschaftler eine „eskalative Dynamik“ aus, und in der Stadt ist immer lauter der Ruf zu hören: „Ganz Hamburg hasst die Polizei“.

Die „entscheidende Zäsur“ sei dann die „Welcome to Hell“-Demo am 6. Juli 2017, also am Vorabend des ersten Gipfeltages. Rund 12.000 Demonstranten – darunter etwa 1000 vom Schwarzen Block – wollen am Fischmarkt ihren Protestzug starten. Weil es unter den schwarz Gekleideten Vermummte gibt, stoppt die Polizei den Marsch. Der Aufforderung, Masken und Tücher abzulegen, kommen die meisten nach, aber die Polizei lässt trotzdem Wasserwerfer auffahren.

Die Eskalation ist Folge einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung

Für die Forscher ist klar: Die Eskalation, die nun folgt, entsteht aufgrund einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Während die Demonstranten von vornherein sicher sind, dass die Polizei es darauf anlegt, den Protestzug zu verhindern, ist die Polizei überzeugt, dass die Mehrzahl der Demonstranten Randale sucht. Die Forscher sagen: In wechselseitiger Reaktion aufeinander führen die Beteiligten schließlich die Situation herbei, in der sich ihre Prophezeiung erfüllt: Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Einsatzkräfte zerschlagen den kompletten Protestzug.

Von vielen Demonstranten wird das polizeiliche Vorgehen als hart und ungerecht empfunden. Für militante Gruppen, die es ohnehin auf Gewalt anlegen, ist das die willkommene Gelegenheit, die Konfrontation zu suchen. Und bei allen anderen senkt es die Hemmschwelle, sich dem anzuschließen.

Vermummte zogen am Rande des G20-Gipfels randalierend über die Elbchaussee.

Der nächste Tag: Am frühen Morgen des 7. Juli 2017 zieht eine Gruppe von 220 schwarz gekleideten Personen durch Altona und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Polizei ist nicht vor Ort, niemand stellt sich ihnen in den Weg. Alles geht blitzschnell. Etliche Schaufensterscheiben gehen zu Bruch, rechts und links der Elbchaussee stehen brennende Autowracks. Die Straße erinnert an Beirut während des Bürgerkriegs. Nach 40 Minuten ist der Spuk vorbei.

Die Schulterblatt-Randale: Der Eindruck, dass die Polizei nichts tut, senkt die Hemmschwelle

Abends erreicht die Gewalt ihren Höhepunkt, als sich militante Gipfelgegner ins Schanzenviertel zurückziehen und damit beginnen, Barrikaden zu bauen. Am Anfang unterscheiden sich die Ausschreitungen kaum von der Randale, wie sie in der Schanze sonst am 1. Mai üblich ist. Die Lage bekommt aber eine Eigendynamik, als sich die Polizei aus Sorge, ihr könnte eine Falle gestellt werden, zurückhält und es drei Stunden dauert, bis Sondereinsatzkräfte kommen, um das Schulterblatt zu räumen. Die Forscher schreiben, der Eindruck, die Polizei „tut nichts“, senke die Hemmschwelle: „Umstehende“ und „Schaulustige“, die Lust auf Krawall haben, beteiligen sich an den Ausschreitungen, plündern Läden und stecken sie in Brand.

Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte werden am 7. Juli ins Schanzenviertel geschickt, um die Ausschreitungen zu beenden.

Übrigens: Auf den Häusern am Schulterblatt werden später weder Molotowcocktails noch Gehwegplatten gefunden. Die Information, es sei geplant gewesen, die Beamten von den Dächern aus mit solchen Gegenständen zu bewerfen, war vermutlich falsch.

Welche Schlussfolgerungen ziehen die Wissenschaftler aus dem Verlauf des Gipfels? Sie sind überzeugt, die gewaltsame Eskalation sei nicht zwangsläufig gewesen. Sie hätte vermieden werden können. Die Forscher erinnern daran, dass das Bundesverfassungsgericht 1985 im sogenannten „Brokdorf-Urteil“ klare Leitlinien für den Umgang mit Protest festgelegt hat: Die Polizei hat die Pflicht, mit Protestorganisatoren vorab zu kommunizieren, beispielsweise um Spielregeln des Protests festzulegen. Außerdem entschieden die Richter, dass die Polizei Demonstranten differenziert zu behandeln hat. Sie darf also nicht den gesamten Protest für Delikte Einzelner oder einzelner Gruppen in Haftung nehmen.

Die Forscher sind überzeugt: Die Eskalation hätte vermieden werden können

Beides, das Kooperations- als auch das Differenzierungsgebot, sei von der Hamburger Polizei während des G20-Gipfels „geringgeschätzt“ worden. „Wenn eine Eskalation vermieden werden soll, müssen diese Gebote beachtet werden“, so die Wissenschaftler, „darüber besteht weitgehende Einigkeit in Forschung und gegenwärtiger polizeilicher Einsatzlehre. Gerade die differenzierte Wahrnehmung des Gegenübers ist eine Voraussetzung, um vereinfachende und verallgemeinernde Sichtweisen zu verhindern, die am Beginn eskalativer Konfrontationen stehen.“

Ein brennendes Auto auf der Elbchaussee in Hamburg.

Das, was die Forscher da vorschlagen, wird übrigens in Berlin seit Jahren praktiziert: eine Politik der ausgestreckten Hand. Sie setzt auf Kommunikation und Deeskalation. Selbst bei (vermeintlich) heiklen Demonstrationen verhalten sich die Beamten dort so, dass sich Demonstranten von ihrem Auftreten nicht in die Enge getrieben, provoziert und angestachelt fühlen können.

Stefan Malthaner und Simon Teune (Hg.): Eskalation. G20 in Hamburg, Protest und Gewalt, 295 Seiten, ISBN 978-3-86854-373-5, 25 Euro