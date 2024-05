Fünf Monate sind seit Beginn des Prozesses gegen die Teilnehmer eines Protestzugs gegen den G20-Gipfel in Hamburg vor sieben Jahren vergangen. Von den anfänglich sieben Angeklagten sind nur noch zwei übrig. Auch von den ursprünglichen Anklagepunkten ist nach 17 Verhandlungstagen kaum noch etwas übrig. Dennoch ist es am Freitag im Gerichtssaal zu einem Tumult gekommen. Grund: Der Leiter einer Polizei-Hundertschaft wurde als Zeuge vernommen. Und das gefiel den Zuschauern gar nicht.

Kurze, graue Haare, eine gebügelte Polizei-Uniform – so tritt der Leiter der berüchtigten Blumberg-Einheit, die am 7. Juli 2017 im Rondenbarg (Bahrenfeld) in eine heftige Konfrontation mit einem Protestzug aus schwarz gekleideten Personen geriet, in den Zeugenstand.

Tumult beim G20-Prozess in Hamburg

Kaum hat der 54-Jährige Platz genommen, erheben sich fast sämtliche Zuschauer und halten Fotos vom Ergebnis der Rondenbarg-Konfrontation hoch: 20 Rettungswagen auf dem Gelände. Damit wollen die Unterstützer der beiden verbliebenen Angeklagten an die 14 Aktivisten erinnern, die bei dem Polizeieinsatz zum größten Teil schwer verletzt wurden. Aus Sicht der Zuhörer steht der monatelange Gerichtsprozess gegen den 29-jährigen Wirtschaftsstudenten und die 35-jährige Erzieherin aus Berlin, die sich seit 2017 nichts mehr zuschulden kommen lassen haben, in keinem Verhältnis zu dem Vorgehen der ortsfremden Polizeieinheiten aus Eutin (Schleswig-Holstein) und Blumberg-Ahrensfelde (Brandenburg) am Rondenbarg.

Richterin Sonja Boddin reagiert verärgert. Als die Zuschauer nicht auf ihre Aufforderung, sich zu setzen, reagieren, zählt sie drohend: „Eins, zwei…“ Bei drei sitzen alle wieder. Sonst wären sie vom Prozess ausgeschlossen worden.

Was geschah am Rondenbarg? Seit Monaten zieht sich die Beweisaufnahme in die Länge. Allen aus Süddeutschland stammenden Angeklagten war die Einstellung des Verfahrens gegen eine Gewaltverzichtserklärung und Geldbuße angeboten worden, was sie annahmen. Auch gegen die beiden Berliner, die den Deal mit der Staatsanwaltschaft aus Überzeugung ablehnten, wurden fast alle Anklagepunkte (u.a. versuchte gefährliche Körperverletzung) fallen gelassen. Es geht nur noch um die Frage des Landfriedensbruchs – und dabei nicht einmal mehr um einen schweren.

Schwarzer Block oder Schwarzer Finger? Definition entscheidend für die Angeklagten

Waren die beiden Angeklagten Teilnehmer einer legitimen Demonstration, die zwar aussah wie ein Schwarzer Block, tatsächlich aber auch lediglich Teil der „Schwarze Finger“-Taktik (neben dem roten, grünen, blauen und violetten Finger in anderen Teilen der Stadt) gewesen sein könnte? Dabei spreizt sich eine größere Demogruppe nach Farben geordnet auf, ähnlich wie eine Hand, um eine Polizeiabsperrung besser zu umgehen. Diese Position vertritt die Verteidigung. Im April hatte auch der Bremer Protestforscher Sebastian Haunss vor Gericht die Fingertaktik als Demonstrationsform erklärt und betont, aus der schwarzen Kleidung könne man weder Gesinnung noch Gewaltbereitschaft ableiten.

Eine der beiden Angeklagten im Rondenbarg-Prozess im Gespräch mit ihrem Anwalt. Marius Roeer Eine der beiden Angeklagten im Rondenbarg-Prozess im Gespräch mit ihrem Anwalt.

Entscheidend ist, ob den beiden Angeklagten ein Vorsatz nachgewiesen werden kann. Konnten sie erwarten, dass es aus dem Protestzug heraus zu Gewaltakten kommen könnte? Videoaufnahmen hatten gezeigt, dass im Rondenbarg Pyrotechnik gezündet wurde und Steine flogen. Da der Protestzug im Rondenbarg aber sowohl von vorne als auch von hinten durch Polizeieinheiten eingekesselt war, gab es zu diesem Zeitpunkt für keinen der Teilnehmer mehr die Möglichkeit, sich vom Geschehen zu entfernen.

Wann flogen zum ersten Mal Steine? Aussagen von Polizisten widersprechen sich

Die Frage ist also, wie sich die Aktivisten vor dem Einbiegen in den Rondenbarg verhalten haben. Klar ist: Eine Bushaltestelle wurde beschädigt, Graffiti gesprüht und Baugitter auf die Straße gezogen. Doch reicht das? Eindeutiger wären Steinwürfe. Doch hierzu gibt es widersprüchliche Angaben. Während im April ein Polizist der Eutiner Einheit ausgesagt hatte, schon in der Schnackenburgallee seien Steine geflogen, widersprachen ihm zwei Kollegen in der vergangenen Woche, die bezeugten, die Straße sei frei von Gegenständen gewesen und es habe keinen Bewurf gegeben.

Am Prozesstag vor den Tumulten gab ein Beamter der Blumberg-Einheit wiederum an, sein Fahrzeug sei von Gegenständen getroffen worden. Einen später festgestellten Lackschaden schrieb er allerdings dem Alter des Wagens zu. Sein Kollege erklärte am gleichen Tag, er habe keinen Bewurf wahrgenommen. Allerdings sei er Opfer einer Farbattacke geworden, weil ein Aktivist seinen Helm besprühte.

Er sei überrascht gewesen, dass nach der Aufforderung an die Aktivisten, ihre Vermummung abzulegen, 15-jährige Mädchen zum Vorschein kamen. „Das waren gar keine 120-Kilo-Männer, was man so denkt, sondern alles Jugendliche!“

„Nicht schön“: Polizeibeamter aus Brandenburg zeigt wenig Empathie für die Verletzten am Rondenbarg

Unruhe im Zuschauerbereich entstand, als die Richterin diesen Zeugen fragte, ob die Situation am Rondenbarg für ihn außergewöhnlich gewesen sei und er antwortete: „Ich empfand die Situation nicht als dramatisch. Für mich war das ein ganz normaler Einsatz.“

Selbst der Blick über die Brüstung, über die zahlreiche Demonstranten beim Versuch, sich dem Polizei-Zugriff zu entziehen, gestürzt waren, wobei sie sich schwer verletzten, habe ihn nicht weiter berührt. „Da lagen Leute am Boden, auch eine weibliche Person mit offenem Bruch. Das war nicht schön, aber das hat mich jetzt nicht traumatisiert. Ich hatte danach keine Posttraumatische Belastungsstörung.“

Für die Zuschauer wirkten diese Worte wie Hohn. Sie äußerten lautstark ihr Entsetzen und hielten auch nach Ende der Verhandlung vor dem Gerichtsgebäude noch einmal die Bilder von den Rettungswagen in die Höhe.

Von den 14 Verletzen, elf von ihnen schwer, leiden noch heute fünf körperlich an den Folgen ihrer Verwundungen. Eine Person musste im vergangenen Jahr noch einmal operiert werden. Eine weitere kann wegen der Einschränkungen bis heute nicht arbeiten. Was alle eint sind die seelischen Verletzungen. Die Eskalation am Rondenbarg werden sie nie vergessen.

Der Prozess wird am 13. Juni fortgesetzt. Das Urteil wird für August erwartet.