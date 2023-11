Fußballfieber trifft Tierliebe: Holger Stanislawski eröffnet ZooRoyal Tierfachmarkt

Seit über zehn Jahren ist Holger Stanislawski, ehemaliger deutscher Fußballspieler- und trainer, im Tierschutz aktiv. Nun geht er den nächsten Schritt und eröffnet in Stellingen einen ZooRoyal Tierfachmarkt.

Die Eröffnung des dritten ZooRoyal Marktes in Stellingen steht kurz bevor. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren und die Freude auf den neuen Tierfachmarkt ist förmlich spürbar. Am 17. November öffnet der moderne Markt offiziell seine Türen und verspricht ein einzigartiges Kauferlebnis für alle Tierliebhaber:innen. Geführt wird er von dem selbständigen Kaufmann Holger Stanislawski, der sich neben dem Fußball seit mehr als zehn Jahren leidenschaftlich dem Tierschutz widmet und in Winterhude bereits erfolgreich einen REWE-Markt führt. Mit dem Tierfachmarkt möchte der 54-Jährige gemeinsam mit seinem Team auch im Heimtierbereich für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel und Aquaristik durchstarten. „Ich freue mich riesig, Teil dieses spannenden Projektes zu sein“ verrät Holger Stanislawski.

Auf zwei Ebenen präsentiert sich der Tierfachmarkt in der Kieler Straße 336 mit rund 1.200qm Verkaufsfläche. Das Sortiment umfasst mit mehr als 12.000 Artikeln alles rund um Tiernahrungs- und Zubehörartikel für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel und Fische, worunter sich auch exklusive Marken befinden. Im Erdgeschoss gibt es die großzügigen Hunde- und Katzenbereiche zu entdecken. „Der Abschnitt im Markt, den ich persönlich am meisten schätze, ist unser Angebot für Hunde. Als großer Hundefreund habe ich stets eine Auswahl an Leckerlis in meinen Taschen. Natürlich darf auch die Auswahl an Spielzeugen für Hunde nicht fehlen“, verrät der selbständige Kaufmann.

So soll der neue ZooRoyal Tierfachmarkt von Holger Stanislawski aussehen ZooRoyal So soll der neue ZooRoyal Tierfachmarkt von Holger Stanislawski aussehen

Im Obergeschoss finden die Kund:innen alles rund um Aquaristik, Nager und Vögel. In der Aquaristik-Abteilung erwarten Besucher:innen nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Fischen und Aquarienbedarf, sondern auch einige besondere Highlights. Eines davon ist ein Scaping-Tisch, wo Aquarienliebhaber:innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und ein einzigartiges Unterwasser-Paradies schaffen. Erstmals wird es in diesem Markt sogar Meerwasserfische geben. Zusätzlich bietet die Abteilung eine praktische Tankstelle für Osmose- und Salzwasser. Ein weiteres Highlight: Eine Tierarztpraxis zieht Anfang 2024 mit ein. Das Team rund um Dr. Lena Sötje bietet eine vollumfassende Versorgung für alle Tiere, ob Kralle, Pfote oder Feder.

Der Kaufmann und sein Team legen vor allem Wert auf kompetente Beratung und langjähriges fachliches Know-how. Die erfahrenen Mitarbeiter:innen beraten leidenschaftlich rund um das große Sortiment, individuelle Ernährungskonzepte bis hin zu innovativem Zubehör. Das Tierwohl steht dabei stets im Vordergrund. „In unserem Team finden sich wahre Expert:innen. Dank ihnen können wir all unsere Kund:innen optimal beraten“ erklärt Holger Stanislawski.

Im neuen ZooRoyal Tierfachmarkt arbeiten wahre Expert:innen und beraten die Kunden gerne ZooRoyal Im neuen ZooRoyal Tierfachmarkt arbeiten wahre Expert:innen und beraten die Kunden gerne

Das ZooRoyal-Team zeichnet sich nicht nur im Fachmarkt durch tierische Leidenschaft aus, sondern engagiert sich auch aktiv in der Region. Der „Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.“ an der Süderstraße in Hamburg und der „Tierschutz Henstedt-Ulzburg e.V.“ sind zwei der Kooperationspartner. Sie werden unter anderem durch gemeinsame Events, Tierspendenboxen und bei der Vermittlung von Heimtieren unterstützt. „Es erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit, dass ich nun aktiv an der Tiervermittlung teilnehmen kann, um Tieren ein neues Zuhause und liebevolle Besitzer:innen zu vermitteln“ freut sich Holger Stanislawski.

Geöffnet ist der Tierfachmarkt von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr und sorgt mit den großzügigen Öffnungszeiten für einen entspannten Einkauf. Besuchen Sie den ZooRoyal-Markt in Hamburg-Stellingen ab dem 17. November und erleben Sie eine Welt voller tierischer Leidenschaft und Engagement! Die ersten 500 Besucher:innen dürfen sich über eine Überraschung freuen.