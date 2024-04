Hamburg wird oranje! Mitte Juni kommen Tausende niederländische Fans für die Fußball-Europameisterschaft in die Hansestadt. Die Holländer sollen in einem extra für sie eingerichteten Camp auf der Horner Rennbahn unterkommen.

Hamburg wird oranje! Mitte Juni kommen Tausende niederländische Fans zur Fußball-Europameisterschaft in die Hansestadt. Die Holländer sollen in einem eigens für sie eingerichteten Camp auf der Horner Rennbahn unterkommen.

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli findet die Fußball-EM in zehn deutschen Großstädten statt – und eine davon ist Hamburg: Vier Vorrundenspiele und ein Viertelfinale werden im Volksparkstadion in Bahrenfeld ausgetragen. Nach dem Ende der Playoffs steht nun endgültig fest, welche Teams zur Gruppenphase in die Hansestadt kommen werden: Polen, Georgien, Kroatien, Albanien, Tschechien, die Türkei – und die Niederlande.

Fußball-EM in Hamburg: Niederländische Fans werden in Horner Rennbahn unterkommen

Am 16. Juni um 15 Uhr spielen die Niederländer gegen Polen. Tausende Oranje-Fans werden wohl kommen, um die Partie zu verfolgen und zu feiern.

Die Horner Rennbahn: Hier sollen die niederländischen Fans unterkommen.

Nach MOPO-Informationen sollen die holländischen Fans in einem extra für sie eingerichteten Camp auf der Horner Rennbahn unterkommen. Am Donnerstag gab es hierfür einen Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten.

„Es ist richtig, dass der niederländische Fußballverband den Wunsch geäußert hat, ein Camp für niederländische Fans in der Grünanlage Horner Rennbahn einzurichten“, sagte Daniel Schaefer, Sprecher der Behörde für Inneres und Sport, zur MOPO.

Warum ausgerechnet die Horner Rennbahn zum XXL-Zeltplatz werden soll, ist noch unklar. Immerhin braucht man von hier aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über eine Stunde. Ob das holländische Camp überhaupt kommt, steht aber auch noch in den Sternen. „Das Anliegen wird derzeit durch das zuständige Bezirksamt geprüft“, so Daniel Schaefer.