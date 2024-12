Für dringende „Notfallmaßnahme“: Auf der A7 wird es heute eng

Die A7 muss am Mittwoch außerplanmäßig teilweise gesperrt werden. Grund dafür ist eine ausgefallene Pumpe, die für die Entwässerung der Autobahn verantwortlich ist und dringend ausgetauscht werden muss.

Die Pumpe befindet sich im Bereich der Anschlussstelle Bahrenfeld und wird am Mittwoch zwischen 9 und 15 Uhr getauscht. Solange sind sowohl die Auffahrt als auch der rechte Fahrstreifen entlang der Baustelle in Richtung Norden gesperrt. Ausweichend können je nach Fahrziel die Ausfahrten in Othmarschen und am Volkspark genutzt werden.

„Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Arbeitsstelle mit Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen vor Ort vorschriftsmäßig zu passieren!“, so die Autobahn GmbH. (prei)