Für drei Millionen Euro: Frische-Kur für Hamburgs Bahnhöfe

Neuer Anstrich, bequemere Sitzmöglichkeiten, neues Dach: Das „Sofortprogramm Bahnhöfe“ der Deutschen Bahn (DB) will zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr die Bahnhöfe für Reisende attraktiver machen.

Auch in Hamburg sind die Renovierungsarbeiten schon in vollem Gange. Insgesamt sollen 35 Stationen aufgehübscht werden – ein teurer Aufwand. Rund drei Millionen Euro sollen die Arbeiten kosten. Zu den Stationen gehören unter anderem Nettelnburg, Allermöhe und Wandsbek.

Hamburg: 35 Bahn-Stationen werden aufgefrischt

In Nettelnburg erneuert die Deutsche Bahn vor allem das Dach, am Bahnhof Allermöhe erhalten Fassade sowie Wandflächen und Decke jeweils einen neuen Anstrich. Am S-Bahnhof Wandsbek werden die Sitzmöglichkeiten aufgefrischt.

Die Deutsche Bahn investiert mit dem Sofortprogramm bundesweit in kleinere, mittlere und große Stationen. Beauftragt werden für die Renovierungsarbeiten vorzugsweise regionale Handwerksbetriebe.

„Dank des Konjunkturprogramms sorgen wir gemeinsam mit dem regionalen Handwerk für schönere und komfortablere Bahnhöfe“, so Bärbel Aissen, Regionalbereichsleiterin der DB Station&Service Nord. (mp)