Die Sonne brennt vom Himmel – und bei so knalligen Temperaturen gibt es nur eine Lösung: Eis! Aber Vanille war gestern. Die MOPO präsentiert die kreativsten Eisvarianten Hamburgs – und verrät, welche im Selbsttest am leckersten waren.

Ästhetisches Macaron- und Sandwich-Eis

Eis essen mit Stil – das kann man in der „Zuckermonarchie“ auf St. Pauli. Das süße, zart rosa Café bietet neben allerlei Konditorei-Törtchen für besonders heiße Tage auch Macaron-Eis und Sandwich-Eis an. Gegründet wurde das Café, in dem man stilvoll zum „Afternoon Tea“ kommen kann, vor 13 Jahren.

Die Eis-Macarons gibt es in Sorten wie Pistazie oder Heidelbeer und die Cookie-Sandwiches in Schoko-Haselnuss oder Erdnuss-Salzbretzel Variante Yana Schicht / Zuckermonarchie Die Eis-Macarons gibt es in Sorten wie Pistazie oder Heidelbeere und die Cookie-Sandwiches in Schoko-Haselnuss oder Erdnuss-Salzbretzel-Variante.

Seit der Corona-Pandemie bietet Inhaberin Denise Urdahl auch mit Eis gefüllte Macarons und Cookie-Sandwiches, sowie vegane Eis „Popsicles“ an. Am beliebtesten seien momentan ihre Macaron-Eis-Sandwiches mit Himbeer-Eis oder ihr Macaron-Eis mit Heidelbeer-Eis, weißer Schokolade und Meringue-Stückchen. Ihre neueste Kreation ist ein Cookie-Eis-Sandwich mit Salzkaramell-Eis, Sauerkirsch-Kern und Biscoff-Cookies. Unsere MOPO-Reporterin fand das Vanilla Red Velvet Macaron mit Red Velvet-Stückchen am besten.

Adresse: Taubenstraße 15 (St. Pauli)

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Preise: Macaron-Eis: 6 Euro, Cookie-Sandwiche: 6 Euro, vegane Popsicles: 3,50 Euro

Quark-Eis

Wer schlichtes Milcheis satt hat, für den ist das Quarkeis der „Quarkerei“ in der Europa-Passage in der Innenstadt eine interessante Abwechslung. Den Frozen-Quark gibt es auch in vegan und kann mit verschiedensten Toppings wie Käsekuchen, Oreos oder unterschiedlichen Früchten zusammengestellt werden. Laut Inhaberin Penelope Petrausch sind momentan die Toppings Cookie Dough und Brownie Fudge besonders beliebt. Die beiden Inhaber Oliver Sasse und Penelope Petrausch fingen zunächst 2012 mit einem kleinen Verkaufswagen an, bis sie 2012 ihre Filiale in der Europa-Passage eröffneten. Hier findet man die „Quarkerei“ im Untergeschoss direkt gegenüber von „Idee“. Das Quark-Eis kann auch in einer sogenannten „Bubble-Waffel“ bestellt werden, die frisch vor Ort zubereitet wird. Die MOPO-Reporterin stellte sich am liebsten den Becher mit Erdbeeren, Käsekuchen, Bueno-Creme und Erdbeersoße selbst zusammen.

Adresse: Ballindamm 40 in der Europapassage (Neustadt)

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Preise: Ab 5,30 Euro

Croissant- und Franzbrötchen-Eis

Einen Klassiker aus Hamburg gibt es bei „Nice Cream“ nahe der U-Bahn Station „Alter Teichweg“. Hier kann man Franzbrötchen-Eis mit Franzbrötchen-Stückchen genießen. Wer keine Lust mehr auf herkömmliche Eiswaffeln hat, der kann sich alternativ auch Eis im Croissant bestellen. Die Inhaber Julian Scheibner und Kim Nguyen backen die Franzbrötchen und Croissants morgens frisch auf, „weshalb es im Viertel dann so herrlich nach Zimt riecht“, so Kim.

Die beiden Nice Cream Besitzer Julian Scheibner und Kim Nguyen haben ihr Eiscafé im September 2020 gegründet. Patrick Sun Die beiden Nice Cream Besitzer Julian Scheibner und Kim Nguyen haben ihr Eiscafé im September 2020 gegründet.

Auch kleine Vierbeiner sind bei den Dulsbergern willkommen. Sie bieten extra für Hund und Katz Leberwursteis an, welches sie auch im Rahmen einer Kooperation an diverse Fressnapf Filialen liefern. Dieses Jahr lieferten Sie bereits 500 Portionen Leberwurst-Eis an Fressnapf Husum, Rendsburg und Schleswig.

Adresse: Tondernstieg 1 (Dulsberg)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 13 bis 20 Uhr, Samstag bis Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Preise: Croissant mit zwei Kugeln Eis: 5,90 Euro, Hunde-Eis: 1,80 Euro

Ausgefallene Kräuter- und Holz-Eissorten

Wer auf ausgefallene Eissorten steht, der wird bei „Milk Made“ fündig. Neben Kräuter-Sorten wie Himbeer-Thymian und Limette-Basilikum bietet der in Eppendorf sitzende Eisladen auch skurrile Eiskreationen wie Kiefer, Buche oder Fichte an. Hierfür werden Öle oder Tee genutzt. Auch ästhetisch liefern die Eiskreationen der beiden Inhaberinnen Judith Glatzer und Silvia Siebor ab. Das sogenannte „Black Vanilla“ Eis der beiden ist schwarz, da es mit Aktivkohle angereichert wird. Dazu gibt es die passende pechschwarze Eiswaffel. Seit 2021 gibt es ebenfalls ein zweites „Milk Made“ Café in Ottensen.

Adressen: Eppendorfer Landstraße 96 (Eppendorf) / Friedensallee 30 (Ottensen)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 12 bis 19 Uhr

Preis pro Kugel: Ab 1,60 Euro

„Cold Stone“-Eis

Sogenanntes „Cold Stone“-Eis gibt es bei „Eishunger“ in Winterhude. Hierfür wird zunächst die hausgemachte, becherförmige Waffel mit Schokolade glasiert und eine Eis-Sorte ihrer Wahl auf eine minus 30 Grad kalte „Cold-Stone“-Platte gegeben. Dann können Toppings wie Kinderriegel, Käsekuchen oder Krokant gewählt werden, sowie eine Auswahl an Soßen wie Erdbeere, Vollmilchschokolade oder Mokka. Im Anschluss kann man dann dabei Zuschauen wie das Eis und die Toppings auf der Platte gemixt und dann als Kugel in der zuvor gewählten Waffel garniert werden. Besonders beliebt ist gerade eine Kreation namens „Filmriss“ mit Vanilleeis, Reeses, Salzbrezeln, Erdnüsse und Karamellsoße.

Zwei der der Eiskreationen von „Eishunger“ wie der sogenannte „Filmriss“ mit Vanilleeis, Reeses, Salzbrezeln, Erdnüsse und Karamellsoße Eishunger Zwei der der Eiskreationen von „Eishunger“ wie der sogenannte „Filmriss“ mit Vanilleeis, Reeses, Salzbrezeln, Erdnüsse und Karamellsoße

Auch unsere lieben Vierbeiner können bei „Eishunger“ eine Eis-Abkühlung in Sorten wie Schrimps-Ananas oder Lachs bekommen. Die Inhaberin Jazdi hat hierfür eine Kooperation mit einer Berliner Firma, die Sie mit dem laktose- und zuckerfreien Hunde-Eis beliefern. MOPO Reporterin Chiara Möller mochte besonders gerne die selbstgemachte Waffel, weil sie einen süßlichen Eigengeschmack hat. Sie hatte sich für die Mischung von Toppings wie Käsekuchen, Oreos und Mocca Creme entschieden, weil das sowohl erfrischt als auch schön wach macht.

Adresse: Gertigstraße 29 (Winterhude)

Öffnungszeiten: Montag 13 bis 19.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 13 bis 19 Uhr, Freitag 12.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 12.30 und 19.30 Uhr

Preise: Kleiner Becher mit zwei Kugeln ab 3,20 Euro , 60 Cent extra pro Topping

Trdlo Eis

Bei der „Trdlo Factory“ gibt es Soft- und Kugeleis nicht in einer herkömmlichen Waffel, sondern in sogenannten „Trdelník“. Hierbei handelt es sich um eine tschechische Teigrolle, die Geschäftsführerin Monika Makhlouf auf den Namen „Trdlo“ umgetauft hat. Die Zutaten der „Trdlo“ sind streng geheim, aber auf alle Fälle vegan.

Mit Eis gefülltes „Trdlo“ von der „Trdlo Factory“ Trdlo factory Mit Eis gefülltes „Trdlo“ von der „Trdlo Factory“

„Trdlo“ gibt es zwar auch in Herzhaft, aber für die besonders heißen Tage gibt es auch „Trdlo“-Eis-Kreationen, wie die „Elphi“. Hierbei ist das außen knusprige Gebäck mit Eis, Caramel Conno mit Nutella, Erdnussbutter Aufstrich, Brownies, Crunchies und Schokoladensoße gefüllt. Wer es lieber fruchtig mag, der wird Gefallen an dem neuen „Strawberry Cheesecake Trdlo“ finden. Gefüllt ist der mit hausgemachter Käsekuchen-Creme, frischen Erdbeeren und Softeis.

Adresse: Am Sandtorpark 14 (HafenCity)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr

Preis für ein mit Eis gefülltes „Trdlo“: Ab 5,20 Euro