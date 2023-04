Feiertage sind Ausflugstage. Für alle, die nicht lange fahren, aber zu Ostern trotzdem einen Tapetenwechsel brauchen, haben wir Cafés auf dem Lande herausgesucht. In Stadtnähe, aber trotzdem im Grünen. Alle eignen sich auch als schönes Ziel für eine Radtour in der Umgebung.

Likör bei „Lia und Luca“

Frühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken – bei „Lia und Luca“ in der alten Weberkate in Willinghusen (Landkreis Stormarn) schmeckt es zu jeder Tageszeit. Nebenbei können Besucher gleich noch einkaufen – nordischen Deichkäse, dänische Lakritz, italienischen Likör – alles, was gut schmeckt, halten Michaela und René in ihrem hübschen Hofladen bereit. Benannt wurde das Café übrigens nach den Kindern der Inhaber, die inzwischen erwachsen sind und im Familienbetrieb mitarbeiten.

„Lia und Luca“: Stemwarder Landstraße 2, 22885 Barsbüttel

Café und Laden für ausgefallene Spezialitäten zugleich: „Lia und Luca“ in Willinghusen. Anke Geffers Café und Laden für ausgefallene Spezialitäten zugleich: „Lia und Luca“ in Willinghusen.

Pause unter Palmen

Ein kleiner Wasserfall plätschert unter meterhohen Palmen. Karibik? Nein, Hasloh bei Norderstedt. Im Glashaus des „Palmencafés“ sitzen die Gäste wie im Dschungel, freuen sich über Torten und Waffeln und fühlen sich für eine kurze Zeit wie im Urlaub. Und steigen dann aufs Fahrrad, um auf gut ausgebauten Wegen zurückzuradeln nach Norderstedt, Quickborn, Schnelsen oder Barmstedt.

„Palmencafé“: Kieler Straße 5, 25474 Hasloh

Shari Albrecht führt das „Palmencafé“ in Hasloh. Anke Geffers Shari Albrecht führt das „Palmencafé“ in Hasloh.

Bio auf dem „Wilkenshoff“

Seit 13 Generationen ist der „Wilkenshoff“ bei Hollenstedt in Familienbesitz. Heute betreibt Ulrike Cohrs hier biologische Landwirtschaft. Seit kurzem führen Lena und Christopher Leichsenring „Chrischu‘s Hofcafé“ auf dem Gelände. Geöffnet ist freitags, samstags und sonntags. Am Karsamstag wird von 12 bis 17 Uhr gegrillt. Die jüngsten Besucher freuen sich zu Ostern über eine Hüpfburg aus Stroh und finden mit etwas Glück ein goldenes Osterei.

„Wilkenshoff“: Kampweg 2, 21279 Hollenstedt

Christopher und Lena Leichsenring von „Chrischu's Hofcafé“ auf dem Wilkenshoff. Thilo Beck/hfr Christopher und Lena Leichsenring von „Chrischu’s Hofcafé“ auf dem Wilkenshoff.

Gärten und Tiere in Sammatz

Alte Tierrassen wie Angler Sattelschweine oder Thüringer Waldziegen und Landwirtschaft ohne Pestizide – der „Michaelshof“ in Sammatz im Wendland ist ein Biohof wie aus dem Bilderbuch. Zu dem sogenannten Arche-Hof gehören ein Café mit Kinderspielplatz und weitläufige Gartenanlagen rund um einen Waldsee. Sammatz liegt etwa eine halbe Autostunde von Lüneburg entfernt bei Neu Darchau.

„Michaelshof“: Im Dorfe 11, 29490 Neu Darchau

Café, Parkanlage, Biobauernhof: Der „Michaelshof“ im Wendland ist alles zugleich. Anke Geffers Café, Parkanlage, Biobauernhof: Der „Michaelshof“ im Wendland ist alles zugleich.

Kaffee trinken in der Marsch

Schönes Ziel für Radfahrer: Das „Hofcafé Marschendeel“ in der Winsener Marsch. Anke Geffers Schönes Ziel für Radfahrer: Das „Hofcafé Marschendeel“ in der Winsener Marsch.

Nach einer Radtour durch die Winsener Marsch entlang der Ilmenau schmecken Kirsch-Buchweizen-Torte oder Erdbeer-Marscarpone-Torte im „Hofcafé Marschendeel“ in Hunden bei Winsen gleich noch mal so gut. Besonders dann, wenn man auf der Terrasse oder der Obstbaumwiese sitzen kann.

„Hofcafé Marschendeel“: Hundener Str. 21, 21423 Hunden

Terrasse mit Elbblick

Direkt am Elbdeich liegt das „Elbcafé“ in Drennhausen. Anke Geffers Direkt am Elbdeich liegt das „Elbcafé“ in Drennhausen.

Hinter der Kirche in Drennhausen, fast auf dem Deich, steht das „Elbcafé“ mit der großen Terrasse. Einen besseren Blick auf die Elbe gibt es kaum – noch dazu schmecken die Torten dort besonders gut. Ein perfektes Ziel für eine Radtour auf dem Elberadweg.

„Elbcafé“: Drennhäuser Elbdeich 19, 21423 Drage

Torten im Alten Land

Torten im Alten Land schmecken zum Beispiel auf dem Obsthof „Puurten Quast“ in Neuenfelde. Anke Geffers Torten im Alten Land schmecken zum Beispiel auf dem Obsthof „Puurten Quast“ in Neuenfelde.

Klassisches Ausflugsziel im Frühjahr: das Alte Land. Wenn hier die Obstbäume blühen, ist Hochsaison. Trotz vieler Besucher findet sich in den zahlreichen Cafés, die oft in den typischen alten Bauernhäusern untergebracht sind, immer noch ein Plätzchen. Im Garten, umgeben von Apfelbäumen, sitzen Gäste zum Beispiel an den Wochenenden auf dem 300 Jahre alten Obsthof „Puurten Quast“ in Neuenfelde bei einem Stückchen Eierlikör-Buchweizen-Torte besonders idyllisch.

Obsthof „Puurten Quast“: Nincoper Str. 45, 21129 Hamburg