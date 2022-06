„Für die ganze Familie“: Klimastreik von Parents for Future

Es soll der erste Klimastreik für die ganze Familie sein: Am Freitagnachmittag findet auf dem Gänsemarkt eine Demonstration für Klimaschutz statt. Veranstaltet wird sie von Parents for Future Hamburg.

Unter dem Motto „Unsere Zukunft in euren Händen“ soll die Veranstaltung auf dem Gänsemarkt stattfinden, die von „Parents for Future“ organisiert und durchgeführt und von „Fridays for Future“ unterstützt wird.

„Familien-Klimastreik“ von Parents for Future auf dem Gänsemarkt

Die Protestierenden fordern einen „wirksamen, sozialgerechten Klimaschutz, ein familien- und fahrradfreundliches Hamburg und lebenswerte Zukunft für alle“, wie es auf der Website der Organisation heißt.

Das könnte Sie auch interessieren: 37 Milliarden Euro – Hierfür will Hamburg künftig richtig Kohle ausgeben

Neben einem „kindertauglichen“ Umzug vom Gänsemarkt zum Rathausmarkt über Jungfernstieg, Bergstraße und Mönckebergstraße sollen neben einem Kinderrahmenprogramm auch der Musiker Reinhard Horn und die Band „RADAU!“ auftreten. Die Demonstration startet am Freitagnachmittag um 16 Uhr und soll bis 18.45 Uhr gehen. Die Polizei erwartet rund 1500 Teilnehmende. (to)