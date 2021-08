Für den guten Zweck: Mutige wagen den Sprung in die eisige Elbe

Wintereinbruch im Norden: Während sich die meisten Hamburgerinnen und Hamburger für das idyllische Schneegestöber am Freitag extra warm einmummelten, beschlossen ein paar extra mutige Spendensammler, sich trotz Eiseskälte ins kühle Nass der Elbe zu wagen. Die Aktion soll auf die Situation der Obdachlosen in der Stadt aufmerksam machen.

Der plötzliche Wintereinbruch konnte auch die Unterstützer der „Eisbademeisters“ nicht stoppen. Trotz der eisigen Temperaturen wagten einige den Sprung ins kalte Wasser der Elbe. Sie trafen sich an der „Strandperle“ für das gemeinsame Badevergnügen in dem etwa drei Grad kalten Fluss.

Mutige Aktion in Hamburg: Eisbaden für den guten Zweck

Die Aktion soll auf die schwierige Situation der Obdachlosen im Winter aufmerksam machen. Die mutigen Eisbader sammeln Spenden zu Gunsten von „Hanseatic Help“, die mit den Mitteln Schlafsäcke, Thermo-Unterwäsche und ähnliches für die Obdachlosen in Hamburg einkaufen.

„In Hamburg haben wir viele tolle Gewässer und Bademöglichkeiten und viele tolle Projekte, die Spendengelder gut gebrauchen können, weil es leider viel zu viele Bedürftige gibt, die diese Hilfe benötigen”, erläutert Katharina Lohse ihre Motivation für die Spendenaktion. Sie führt weiter aus: „Wir sind optimistisch, dass wir über den Winter regelmäßig ein paar Leute finden, die so verrückt sind, diese Aktion im kalten Wasser zu begleiten und dass es hoffentlich noch mehr Leute gibt, die lieber in der Wärme bleiben, aber dafür mit Spenden unser Projekt unterstützen.”

Wir springen für Wärme ins kalte Wasser: Jeder kann bei der Aktion mitmachen

In Rostock konnten durch die Aktion bereits rund 10.000 Euro für die Unterstützung von Obdachlosen gesammelt werden. Nun wird auch in Hamburg für den guten Zweck gebadet. Badewillige können jederzeit in ein Gewässer ihrer Wahl hüpfen. Wer möchte, kann den mutigen Sprung dann auch im Netz unter dem #WirSpringenFürWärmeInsKalteWasser teilen.

Trotz Schneetreiben und eisigen Temperaturen wagten diese Hamburger ein Bad in der Elbe. Patrick Sun Foto:

Spenden für die „Eisbademeisters” können via PayPal an eisbademeisters@gmx.de oder direkt auf das Spendenkonto von Hanseatic Help gesendet werden (Hanseatic Help e.V., IBAN: DE61 2005 0550 1241 1552 56, BIC: HASPDEHHXXX, Verwendungszweck: Obdachlosenhilfe / Eisbademeisters). (hb)