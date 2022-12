Hamburg bekommt neue und modernisierte öffentliche Toiletten für 8,5 Millionen Euro. Das Geld dafür stammt aus dem Topf für Corona-Mittel. Gebaut und modernisiert wird vor allem an Schmuddelecken, wie der Reeperbahn und wo sonst noch viel los ist, wie am Alma-Wartenburg-Platz und in Planten un Blomen. Selbst ohne viele Zusatzfunktionen sind die modernen Unisex-Klos unglaublich teuer.

Hamburg bekommt neue und modernisierte öffentliche Toiletten für 8,5 Millionen Euro. Das Geld dafür stammt aus dem Topf für Corona-Mittel. Gebaut und modernisiert wird vor allem an Schmuddelecken, wie der Reeperbahn und wo sonst noch viel los ist, wie am Alma-Wartenburg-Platz und in Planten un Blomen.

Der Senat begründet die Finanzierung damit, dass die Maßnahmen erforderlich sind, um „auf die veränderten Anforderungen und gestiegenen Bedarfe an öffentlichen Toiletten in Pandemiezeiten“ zu reagieren. Die CDU fordert schon lange mehr öffentliche Toiletten und ist dabei gegen die besonders teuren Hightech-Anlagen, an denen man auch noch sein E-Bike aufladen und was trinken kann.

Aber selbst ohne viele Zusatzfunktionen sind die modernen Unisex-Klos unglaublich teuer. So kostete die neue im Januar eröffnete Toilettenanlage am Bahnhof Altona 250.000 Euro.

Florian Quandt Die neuen Klos am Bahnhof Altona haben 250.000 Euro gekostet. Die Ende Januar eröffneten neuen Klos am Bahnhof Altona haben 250.000 Euro gekostet.

Die Stadtreinigung wird nun folgende Maßnahmen umsetzen:

1. Die Toiletten Wandsbeker Chaussee, Marie-Jonas-Platz, Turmweg und Millerntorplatz sollen gegen barrierefreie Automatiktoiletten ersetzt werden.

2. Die strom- und wasserlosen Urinalanlagen an diversen Standorten werden ersetzt: An der Reeperbahn sollen zwei Toilettenanlagen und eine Automatik-Toilette entstehen. Bei der S-Bahn in Allermöhe und Nettelnburg sind Automatik-Toiletten geplant. Modernere Toiletten werden in der Lederstraße (Stadionumfeld), sowie auf dem Alma-Wartenberg-Platz, dem Statthalterplatz, dem Hansaplatz und dem Stübenplatz aufgebaut.

3. Auf dem Spielplatz Schemmannstraße (Berner Au), in der Parkanlage Planten un Blomen sowie im Umfeld des Domplatzes sind zusätzliche öffentliche Toilettenanlagen als Kiosk-WC-Anlagen mit barrierefreier Automatiktoilette geplant.

4. Ein barrierefreies Unisex-Angebot wird durch die Komplettsanierungen der Anlagen an der S-Bahn Neugraben, am Neugraben Markt und im Tropengarten Planten un Blomen geschaffen.