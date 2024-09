Für 740 Mio Euro: Aurubis baut erstes Recycling-Werk für Metalle in den USA

Bisher gibt es in den USA kein Metall-Recycling, aber das ändert sich ab sofort: Aurubis hat am Freitag sein neues Recyclingwerk eingeweiht, und zwar in Augusta (Georgia). Damit hat das Hamburger Unternehmen die erste Sekundärhütte für Multimetall-Recycling in den Vereinigten Staaten gebaut.

Die Zahlen können sich sehen lassen: Mehr als 230 Arbeitsplätze, 740 Millionen Euro Investition und eine enorme Kapazität. So können jährlich 180.000 Tonnen komplexer Recycling-Materialien wie Leiterplatten und Kupferkabel verarbeitet werden, gibt der Konzern mit Sitz auf der Veddel an.

Hamburger sind einer der größten Kupfer-Recycler der Welt

Aurubis ist heute einer der größten Kupferrecycler der Welt. „Mit Aurubis Richmond positionieren wir uns als Vorreiter im Multimetall-Recycling in den USA“, sagte Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender von Aurubis, in seiner Ansprache am vergangenen Freitag. Er ergänzte: „Der neue Standort ist die erste große Sekundärhütte für

die Verarbeitung von komplexen Recyclingmaterialien in den USA und wird strategisch wichtige Metalle für den amerikanischen Markt wiedergewinnen – und so die Unabhängigkeit der hiesigen Lieferketten stärken.“

Aurubis produziert jährlich mehr als eine Million Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Das Unternehmen beschäftigt rund 6900 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

In Hamburg befindet sich der größte Standort. Mehr als 2000 Mitarbeiter produzieren Kathoden, Draht, Strangguss-Formate, Edelmetalle und Spezialprodukte wie Schwefelsäure und Eisensilikatgestein. Das Werk ist heute eine der modernsten und umweltfreundlichsten Kupferhütten der Welt.