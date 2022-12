Wo gibt es Sushi mit dem schönsten Ausblick? Wer serviert das leckerste Risotto oder das beste Schnitzel Hamburgs? Cornelia Poletto (51) hat der MOPO verraten, wo sie selbst gern essen geht. Ob japanisch, österreichisch oder marokkanisch – das sind die ganz persönlichen Top-5-Restaurants der Starköchin.

„Yoshi im Alsterhaus“

„Ich liebe die japanische Küche. Das Restaurant ,Yoshi im Alsterhaus‘ ist mein absoluter Lunch-Lieblingsplatz. Nicht nur, weil dort bestes Sushi und Sashimi serviert werden, sondern auch, weil die Inhaberin Yoko Higashi eine beeindruckende Frau ist. Als Tänzerin fasste sie in Deutschland Fuß, ging mit Pina Bausch und eigenen Ensembles auf Tourneen. Die Idee, ein Restaurant zu eröffnen, kam ihr erst viel später. Wir teilen die Philosophie, dass das Geheimnis von gutem Essen in seiner Einfachheit liegt und es im Wesentlichen auf beste Zutaten ankommt. Und es ist einfach schön, über den Dächern der Stadt eine Auszeit vom Alltag nehmen zu können.“

Früher Tänzerin, heute Gastronomin: Yoko Higashi (75), Inhaberin des „Yoshi“ Quandt Früher Tänzerin, heute Gastronomin: Yoko Higashi (75), Inhaberin des „Yoshi“

Jungfernstieg 16-20 (4. Stock im Alsterhaus, Neustadt), Tel. (040) 36 09 99 99, Mo-Sa 12-22 Uhr, yoshi-hamburg.de

„Piment“

„Lange wohnte ich in Eppendorf mit ,Piment‘-Inhaber Wahabi Nouri, seiner Frau Souâd und ihrem Sohn Hamzah Tür an Tür. Wir sind noch immer sehr eng befreundet und alleine deswegen bin ich gern Gast im ,Piment‘. Natürlich aber auch, weil einfach alles dort fantastisch schmeckt und das Restaurant zurecht mit einem Stern gekrönt ist. Wenn es nach mir ginge, könnte es auch noch einen zweiten bekommen! Der Twist zwischen marokkanischer und französischer Küche ist besonders, und die Vielfalt auf dem Teller macht einfach richtig Spaß.“

„Piment“-Inhaber Wahabi Nouri (52) mit seinem Sohn Hamzah Nouri (21) Quandt „Piment“-Inhaber Wahabi Nouri (52) mit seinem Sohn Hamzah Nouri (21)

Lehmweg 29 (Hoheluft-Ost), Tel. (040) 42 93 77 88, Mo, Di, Do, Fr, Sa ab 19 Uhr, restaurant-piment.de

„Tschebull“

„Wer gute, authentische österreichische Küche will, kommt am ,Tschebull‘ nicht vorbei. Nirgends gibt es bessere Schnitzel, das muss wirklich mal gesagt werden. Natürlich stehen auch süße Klassiker wie Salzburger Nockerln oder Kaiserschmarrn auf der Karte. Aber auch ganz moderne Interpretationen der alpinen Küche. Yvonne und Alexander sind großartige Gastgeber, herzliche Freunde und – auch ein Grund, warum ich das ,Tschebull‘ gerne besuche – echte Weinnasen mit einem guten Gespür für tolle Tropfen.“

Yvonne und Alexander Tschebull – „sie sind großartige Gastgeber“, sagt Cornelia Poletto. Sun Yvonne und Alexander Tschebull – „sie sind großartige Gastgeber“, sagt Cornelia Poletto.

Mönckebergstraße 7 (im Levantehaus, Altstadt), Di-Fr 12-15 und ab 17 Uhr, Sa 13-16 und ab 17 Uhr, Tel. (040) 32 96 47 96, tschebull.de

„Anna Sgroi“

„Anna Sgroi ist neben Heinz Winkler meine große Lehrmeisterin. Sie hat mir in ihrem damaligen Restaurant ,Anna e Sebastiano‘, in dem ich Sous-Chefin war, die italienische Küche mit ihren Aromen, ihrer Leichtigkeit und Einfachheit nahegebracht und damit einen wesentlichen Grundstein für mein Leben gelegt. Von Anna habe ich gelernt, wie perfekte Ravioli und Risotti gehen, und dass eine Hauptzutat, getragen von Ölen und Gewürzen, der absolute Star auf dem Teller sein kann. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns beide die Zeit nehmen können, gemeinsam zu essen, dabei in Erinnerungen zu schwelgen und uns inzwischen gegenseitig zu inspirieren.“

Anna Sgroi in ihrem Restaurant in der Milchstraße Sun Anna Sgroi in ihrem Restaurant in der Milchstraße

Milchstraße 7 (Rotherbaum), Di-Sa ab 17 Uhr, Tel. (040) 28 00 39 30, annasgroi.de

„Nikkei Nine“

„Das ,Nikkei Nine‘ ist nicht nur eins meiner Lieblingsrestaurants, sondern auch das meines Mannes und vor allem das meiner Tochter Paola. Man kann sagen, wir sind dort als Familie Stammgast. Die Speisekarte brauchen wir schon gar nicht mehr, weil eh klar ist, was wir bestellen: das Tatar vom Wagyu Rind, Chicharrón (peruanischer Schweinebauch), Yaki Gyoza (gebratene japanische Teigtaschen) und Sushi. Restaurantleiter Matthias Förster und sein Team sorgen dafür, dass man sich im ,Nikkei‘ einfach nur wohl fühlt. Und natürlich gehe ich dort auch gern hin, weil es mir als Köchin Spaß macht, mal was ganz Anderes zu essen als das, was ich selber auf der Karte habe.“

Matthias Förster, Restaurantleiter des „Nikkei Nine“ Sun Matthias Förster, Restaurantleiter des „Nikkei Nine“

Neuer Jungfernstieg 9-14 (Neustadt), Mo-Sa 18-24 Uhr. Tel. (040) 34 94 33 99, nikkei-nine.de

Cornelia Polettos Restaurants

Im „Restaurant Cornelia Poletto“ in Eppendorf werden italienisch-mediterrane Speisen auf Spitzen-Niveau serviert. Mittlerweile ist Robert Stechmann hier der Küchenchef. Erst im Mai dieses Jahres hat Cornelia Poletto die Bar „Paola‘s“ in der Goernestraße 1 (Eppendorf) eröffnet – benannt nach ihrer 20-jährigen Tochter Paola. Hier kommen Pommes, die Sauerteigpizza Pinsa und Currywurst auf den Tisch. Außerdem gibt Cornelia Poletto Kochkurse in ihrer eigenen Kochschule „Cucina Cornelia Poletto“. Im November startet auch wieder ihre „Palazzo“-Dinnershow – diesmal wird das Spiegelzelt auf der Kleinen Moorweide aufgebaut. Bei einem Vier-Gänge-Menü der Starköchin gibt es darin eine Mischung aus Artistik, Comedy, Musik und Tanz zu sehen.

Restaurant Cornelia Poletto: Eppendorfer Landstraße 80 (Eppendorf), Di-Sa 12-15 und 18-23 Uhr, Tel. (040) 48 021 59, cornelia-poletto.de