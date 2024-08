Luxus-Marke im Visier: 33-Jähriger soll mehrere Sportwagen gestohlen haben

Nach einer Serie von Autodiebstählen im Februar dieses Jahres soll am Dienstag der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Hamburg beginnen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 33-Jährige zu einer mindestens dreiköpfigen Bande gehört haben, die sich auf einen bestimmten Autotyp spezialisierte: Porsche Macan.

In der Nacht zum 21. Februar wollte die Polizei ein Fahrzeug dieses Typs im Stadtteil Lokstedt kontrollieren, doch der Fahrer gab Gas. Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und prallte schließlich gegen einen Laternenmast. Der Fahrer versuchte seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, doch Beamte konnten den Mann festnehmen, wie die Polizei anschließend mitteilte.

Porsche Macan offenbar beliebt bei Dieben

Der Porsche Macan ist bei Dieben im Raum Hamburg offenbar begehrt. Ende Mai wurde ein solcher Wagen in Schenefeld bei Hamburg gestohlen, am 10. August blieb es in derselben Stadt beim Versuch. Im April hatte die Autobahnpolizei Sittensen (Niedersachsen) einen als gestohlen gemeldeten Porsche Macan mit Hamburger Kennzeichen auf der A1 Hamburg-Bremen stoppen wollen. Doch der 22-jährige Fahrer war plötzlich auf die Beamten zugerast und dann geflüchtet. An der Ausfahrt Elsdorf verunglückte er mit dem Sportwagen und wurde festgenommen.

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 1386 Kfz-Diebstähle. In 196 weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Die Zahl der Delikte stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,2 Prozent, lag aber um 4,8 Prozent unter dem Wert für das Vor-Corona-Jahr 2019, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. (dpa)