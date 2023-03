Frühlingsdom mit drei Neuheiten und tollen Familien-Events

Noch bis zum 23.4. könnt ihr wieder jede Menge Nervenkitzel, Glücksmomente, Genusserlebnisse auf dem Frühlingsdom erleben. Taucht ein in eine bunte Abenteuerwelt und lasst euch von der einzigartigen Atmosphäre verzaubern. Auf euch warten drei Attraktions-Neuheiten sowie viele Familien- und Event-Highlights.

Die DOM-Neuheiten

Unter dem Motto: „Wir machen Helden aus euch!“ begeistert Heroes die großen und kleinen Besucher gleichermaßen. Du wolltest schon immer mal wie dein Superheld durch die Lüfte fliegen? Dann kannst du im dem rasanten Rundfahrgeschäft deine ganz persönliche Heldenfahrt ohne Überschläge erleben. Die Gondeln erreichen bei vollem Ausschwung einen 90°Grad-Winkel und beschleunigen mit bis zu 4g.

Endlich mal wie ein Superheld durch die Luft fliegen? Bei der DOM-Neuheit Heroes ist das möglich - mit 4G Geschwindigkeit! Heroes Endlich mal wie ein Superheld durch die Luft fliegen? Bei der DOM-Neuheit Heroes ist das möglich – mit 4g Geschwindigkeit!

Der Frühlingsdom ist für das Laufgeschäft Hotel Edelweiss nach seinem Komplettumbau erst die zweite Station. Auf drei Etagen kannst du viel Neues entdecken. In einem der Simulationsräume wird es sogar richtig abenteuerlich: Lawinengefahr, schnell zum Notaufzug! Wohin geht’s? Nach oben? Nach unten? Das musst du selber herausfinden.

Das zweistöckige und 14 Meter hohe Nostalgie-Etagenkarussell The Grand Carousel ist das größte transportable Etagenkarussell der Welt. Der imposante Neubau ist eine Hommage an seine historischen Vorgänger. Genieße die Fahrt in einer der liebevoll verzierten Gondeln, auf einem der Karussell-Pferde oder in einem Kutschenwagen. Über eine geschwungene Treppe gelangst du in den zweiten Stock. Dort befindet sich die zweite Hälfte der insgesamt 62 Sitzplätze.

DOM-Eröffnung mit großer Verlosung und den Rock Kids

Heute eröffnet Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, um 15.00 Uhr vor dem „Rock & Rollercoaster“ den Frühlingsdom. Als Musik-Act sorgen die „Rock Kids“ für Stimmung. Außerdem kannst du eines von drei Gutscheinheften im Wert von je 200 Euro für den Frühlingsdom, DOM-Nachboxen mit leckeren Süßigkeiten und DOM-Teddys gewinnen. Ab 14.30 Uhr werden die Lose vor der Achterbahn verteilt. Komm vorbei und mach mit. Es lohnt sich.

Ostern auf dem DOM: Dreh dich zu deinem Osterglück

Am 9. und 10. April ist das DOM-Glücksrad in der Feldstraße im Einsatz. Jeweils von 15.00 – 17.00 Uhr kannst du mit dem richtigen Dreh viele tolle Preise wie DOM-Teddys, Süßigkeiten oder Fahrchips für verschiedene Attraktionen gewinnen. Als besonderes Highlight wird an beiden Tagen pro Stunde ein Gutscheinheft im Wert von je 200 Euro für den Frühlingsdom verlost. Außerdem kannst du dir eine dicke Umarmung vom Osterhasen – natürlich inklusive Selfie – abholen. Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jahren.

Der Osterhase und Dombär Bummel, der in diesem jahr seinen Geburtstag feiert, erwarten die kleinen Besucher mit tollen Aktionen. Hamburger DOM Der Osterhase und Dombär Bummel, der in diesem Jahr seinen Geburtstag feiert, erwarten die kleinen Besucher mit tollen Aktionen.

Vor fünf Jahren erblickte DOM-Bär Bummel das Licht der Welt. Es ist also an der Zeit, mit euch seinen Geburtstag zu feiern. Am 19. April ist es soweit. Bummel hat zu seiner großen Geburtstagsparade viele Freunde eingeladen. Mit dabei sind: Marshall, Skye & Chase, Mickey, Minnie & Donald, Woody & Buzz Lightyear, die Minions, Winnie Puuh & Tigger sowie Pikachu & Evoli. Und auch du kannst mitfeiern und mitlaufen. Die fröhliche Geburtstagsparade setzt sich um 16.00 Uhr vorm Riesenrad in Bewegung und marschiert – angeführt von einer Marching Band – Richtung Feldstraße. Dort angekommen freuen sich alle Charaktere noch bis 18.30 Uhr auf Umarmungen und Selfies mit dir.

Bummel zum Knuddeln und als Plüsch-Teddy

Passend zum Anlass gibt es nach 2020 endlich wieder einen neuen DOM-Teddy. Diesmal als Matrose in verschiedenen Farben. Den Plüsch-Bären gibt es bei den Spiel- und Automatengeschäften zu gewinnen oder bei den Bauchläden zu kaufen.

Wie gewohnt mischt sich Bummel jeden Mittwoch (16.00 – 18.00 Uhr) und Sonntag (15.00 – 17.00 Uhr) für Schnappschüsse, Schabernack und Knuddeleinheiten unter die kleinen und großen Gäste und sorgt für ausgelassene Stimmung. Bummel ist immer im Umfeld des Riesenrades anzutreffen. Bei Regen bleibt er allerdings lieber in seiner Bärenhöhle.

Weitere Fahrgeschäfts-Attraktionen

Der rasante Rock & Rollercoaster kehrt auch dieses Jahr wieder auf den Dom zurück. Hamburger DOM Der rasante Rock & Rollercoaster ist fast einen Kilometer lang.

Jekyll & Hyde: Den Untertitel „Die Verwandlung“ trägt der Propeller mit einer Beschleunigung von 4g, Tempo 125 km/h und einer Höhe von in 41 Metern zurecht.

Den Untertitel „Die Verwandlung“ trägt der Propeller mit einer Beschleunigung von 4g, Tempo 125 km/h und einer Höhe von in 41 Metern zurecht. Konga XXL: Das „XXL“ wird der Megaschaukel mehr als gerecht. Mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h werdet Ihr bei bis zu 4g auf 45 Metern Höhe geschaukelt.

Das „XXL“ wird der Megaschaukel mehr als gerecht. Mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h werdet Ihr bei bis zu 4g auf 45 Metern Höhe geschaukelt. Mr. Gravity: Das Rundfahrgeschäft gibt es nur einmal in Deutschland. Bei Tempo 100 km/h wechseln die Kräfte permanent zwischen 5g und Schwerelosigkeit.

Das Rundfahrgeschäft gibt es nur einmal in Deutschland. Bei Tempo 100 km/h wechseln die Kräfte permanent zwischen 5g und Schwerelosigkeit. Rock & Rollercoaster: Mit den Chevrolet Chaisen saust ihr auf der fast 1 km langen, rasanten Berg- und Talbahn ohne Looping durch zahlreiche Steilkurven.

Mit den Chevrolet Chaisen saust ihr auf der fast 1 km langen, rasanten Berg- und Talbahn ohne Looping durch zahlreiche Steilkurven. The Beast: Hier habt Ihr die Wahl zwischen einer 120°Grad Schaukel- oder einer spektakulären Loopingfahrt. Ihr müsst nur den richtigen Eingang wählen.

Hier habt Ihr die Wahl zwischen einer 120°Grad Schaukel- oder einer spektakulären Loopingfahrt. Ihr müsst nur den richtigen Eingang wählen. Wilde Maus XXL: Als erste transportable VR-Achterbahn könnt ihr den Wilde-Maus-Spaß als klassische Fahrt oder als VR-Verfolgungsjagd erleben. Aber aufgepasst: In der VR-Welt sind sogar Loopings möglich.

Auch Klassiker für die ganze Familie sind traditionsgemäß dabei. Zum Beispiel lädt euch das Riesenrad Mein Rad in knapp 60 Metern Höhe zu einer romantischen Aussichtsfahrt ein. Das Kettenkarussell lockt euch bei einem Flug durch die Lüfte mit puren Glücksmomenten und dem Gefühl von Freiheit. Der Original Rotor, bei dem Menschen wie Fliegen an der Wand kleben, ist auch dabei. Speziell für die kleinen DOM-Besucher unter euch gibt es 19 Attraktionen. Ihr könnt mit dem Hubschrauber abheben, auf Rundfahrt mit der Eisenbahn oder Berg- und Tal-Fahrt in der Familienachterbahn Kuddel der Hai gehen: Auf dem Frühlingsdom werden Kinderträume wahr.

Das Riesenrad auf dem Dom ist 60 Meter hoch. Hamburger DOM Lieber romantisch als rasant? Dann ab ins 60 Meter hohe Riesenrad!

Feuerwerk

Freut euch wieder auf das traditionelle Feuerwerk. Diesmal werden die spektakulären Licht- und Farbeffekte am Eröffnungs-Freitag (24. März), am 14. April und am letzten Frühlingsdom-Freitag (21. April) jeweils um 22.30 Uhr gezündet. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.

Familientag

Jeden Mittwoch lockt der Frühlingsdom mit vielen ermäßigten Preise bei den Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Auch die DOM-Gastronomie hält preiswerte Angebote bereit. Da lohnt sich euer Besuch gleich doppelt – ihr könnt Spaß haben und gleichzeitig sparen.

Allgemeine Öffnungszeiten

Montags bis donnerstags von 15.00 bis 23.00 Uhr

Freitags und sonnabends von 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Sonntags von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Gesonderte Öffnungszeiten am Oster-Wochenende 7. – 10. April

Gründonnerstag von 15.00 bis 24.00 Uhr

Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen.

Ostersonntag von 14.00 bis 24.00 Uhr

Ostermontag von 14.00 bis 23.00 Uhr