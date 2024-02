15 Grad! Der Frühling kommt nach Hamburg – doch es gibt da ein Problem

Bibbern, zittern und frieren: Das ist in den kommenden Tagen vorbei! Es wird angenehm warm in Hamburg – am Freitag steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 15 Grad.

Aber: Am Donnerstag regnet es in Hamburg noch etwas. Bei Temperaturen von bis zu dreizehn Grad können die Hamburger aber zumindest eine leichte Regenjacke anziehen.

Freitag wird es bis zu 15 Grad warm, quasi Frühlingstemperaturen. Doch der Schein trügt: Ab Freitagnachmittag gibt es teils kräftigen Regen. Eine Kaltfront zieht dann über Deutschland und beendet die kurze Wärmewelle. Samstag sacken die Temperaturen deswegen ab auf um die 10 Grad. (eh)