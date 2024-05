Eigentlich, findet Lilly, solle man das mit dem Alter nicht immer so in den Vordergrund stellen. Freundschaft kennt kein Alter, also was soll das immer. Hamed und sie sind beste Freunde, fertig. Das einzige, was sie bedauert ist, dass sie sich nicht früher kennengelernt haben. Warum sich so viele Menschen für diese Freundschaft interessieren, das kann Lilly nicht so recht nachvollziehen. Zu Tausenden hören sie zu, wenn Lilly und Hamed sich über Gott und die Welt unterhalten und auch mal rumflachsen, wie kann das sein? Weil sie halt sehr berührend ist, diese Freundschaft zwischen der 93-jährigen Lilly und dem 33-jährigen Hamed.

Eigentlich, findet Lilly, solle man das mit dem Alter nicht immer so in den Vordergrund stellen. Freundschaft kennt kein Alter, also was soll das immer. Hamed und sie sind beste Freunde, fertig. Das Einzige, was sie bedauert ist, dass sie sich nicht früher kennengelernt haben. Warum sich so viele Menschen für diese Freundschaft interessieren, das kann Lilly nicht so recht nachvollziehen. Zu Tausenden hören sie zu, wenn Lilly und Hamed sich über Gott und die Welt unterhalten und auch mal rumflachsen, wie kann das sein? Weil sie halt sehr berührend ist, diese Freundschaft zwischen der 93-jährigen Lilly und dem 33-jährigen Hamed.

„Ein schnieker Kerl“, dachte Lilly, als sie Hamed vor viereinhalb Jahren kennenlernte. Und: „Mit dem kann man Pferde stehlen.“ Hamed war damals Azubi in dem Pflegeheim in Allermöhe, in das Lilly gerade gezogen war. Irgendwie, sagt Hamed, war da gleich eine Verbindung auf Augenhöhe: „Als hätten wir uns schon ewig gekannt, die kleine Lillymaus und ich.“

„Weltmeister im Dosenwerfen": Hamed und Lilly auf dem Dom

Inzwischen arbeitet Hamed in einem anderen Heim, kommt aber fast jeden Tag zu Lilly, zum Reden und für kleine Ausflüge („Lilly, es ist wieder Dom, wir sind doch Weltmeister im Dosenwerfen!”). Oft lässt er einfach das Handy laufen, wenn sie sich unterhalten, denn die tiefgründigen und manchmal auch sehr lustigen Gespräche der beiden gehen vielen Menschen ans Herz: Mehr als 90.000 Follower hat Hameds Insta-Kanal „Hamoudi Halbfuchs“.

Dass da draußen mal 2000, mal 3000 Leute zuhören, wenn sie mal wieder „live“ auf Insta oder TikTok sind, Lilly in ihrem Pflegebett liegend, Hamed in Lederjacke daneben sitzend, das ist Lilly ein Rätsel: „Also, mich würde das nicht interessieren, was andere Leute so reden“, sagt sie. Die alte Dame ist mit trockenem Humor und Schlagfertigkeit gesegnet. In einem Video will sie Hamed ein Wurstbrot reichen, der lehnt ab: „Wallah, ich hab schon gegessen.“ Darauf Lilly: „Wallah, das interessiert mich nicht.“ Hamed kriegt sich kaum ein vor Lachen, fast 133.000 Likes hat der Post bekommen.

Was die beiden verbindet? „Wir tragen beide unser Herz auf der Zunge“, sagt Hamed. Und wenn Leute argwöhnen, dass so ein junger Mann doch sicher auf Geld aus ist? Enkeltrick und so? Lilly guckt streng: „Da bin ich taub.“ Überhaupt, von wegen Enkel: „Ich bin nicht seine Oma. Wir sind Freunde, das ist etwas anderes.“ Jeden Tag wartet sie, dass die Tür zu ihrem Zimmer aufgeht und Hamed mit seiner guten Laune reinkommt. „Am liebsten“, sagt Lilly, „würde ich ihn mir in die Tasche stecken und immer bei mir tragen.“ Hamed nickt: „Wenn sich jeder eine Lilly suchen würde, gäbe es weniger einsame Menschen da draußen.“

Sie liegt viel im Bett, kann sich nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen, aber in ihren blauen Augen blitzt ein hellwacher Geist und man kann noch die junge Frau erahnen, die sie mal war. Mit 21 Jahren hat sie ihren Mann kennengelernt, beim Tanzen. Willy hieß er. Er ist schon gestorben, sein Foto hängt gegenüber von ihrem Bett. Willy und Lilly. Sie bekam einen Sohn, wurde Hausfrau, lebte in Bremen, bis sie vor ein paar Jahren in das Pflegeheim kam.

Dass sie so spät im Leben noch einmal jemanden trifft, mit dem sie so eine Verbindung spürt, das findet Lilly selbst verblüffend: „Hamed ist ein ganz feiner Mensch“, sagt sie: „Ich wünschte nur, wir hätten uns schon früher kennengelernt.“

Pflegen ihre Freundschaft: Lilly (93) und Hamed (33), Bergedorfer Jung mit afghanischen Wurzeln hfr Pflegen ihre Freundschaft: Lilly (93) und Hamed (33), Bergedorfer Jung mit afghanischen Wurzeln

Dabei war es keineswegs vorherzusehen, dass die Lebenswege der beiden sich überhaupt kreuzten. Hamed, der Bergedorfer Junge mit afghanischen Wurzeln, hat BWL studiert, leitete zwei Shishabars und war viel im Hamburger Nachtleben unterwegs. Eigentlich wollte er noch ein Masterstudium in BWL draufsetzen, das war der Plan, aber da war immer dieses Gefühl: „Alles um mich rum glänzte, aber mein Leben war grau. Nichts machte mich glücklich. Ich dachte, so bringt das nix, da fehlt was.“ Als ein paar Kumpels sich für für eine Ausbildung in der Altenpflege bewarben, hing Hamed sich einfach dran – und wäre fast wieder abgesprungen, als er das erste Mal ein Altersheim betrat: „Schon der Geruch! Ich dachte, das halte ich nicht aus.“ Aber er blieb dran und fand das, was vorher gefehlt hat: „Menschen zu helfen, erfüllt mich mehr als alles andere.“

Hamed ist ein Quell von Sinnsprüchen: „Jede Träne kehrt zum Verursacher zurück“, sagt er, oder: „Wenn du deinen Liebsten keine Zeit schenkst, wird dir die Zeit deine Liebsten nehmen“, oder: „Was dich treffen soll, das trifft dich, was dich verfehlt, sollte dich nicht treffen.“ Lilly flachst dann auch mal liebevoll: „Reden kann er, wie ein Pastor.“

Es gibt kein Thema, das die beiden aussparen, auch den Tod nicht, und Lillys Angst davor. Anders als Hamed ist sie nicht gläubig, aber sie lässt sich darauf ein, wenn er sie fragt: „Lilly, was machen wir nach dem Tod?“ Sie drückt seine Hand: „Wir treffen uns auf Wolke sieben.“