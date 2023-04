Freizeitunternehmungen sind meistens mit hohen Kosten verbunden. Aber nicht immer. Wir waren in Hamburg unterwegs und haben die besten Gratis-Attraktionen herausgesucht, die sich auch als Osterausflug für die ganze Familie eignen. Bergsteigen im Hafen oder Tiere streicheln im Museumsdorf – hier sind unsere Feiertags-Favoriten, die der ganzen Familie großen Spaß machen.

Bis zum Horizont

Direkt unter den gigantischen Windrädern verläuft der knapp einen Kilometer lange Horizontweg auf dem Energieberg. Ehemals eine Mülldeponie, ist der Hügel heute ein Ausflugsziel mit Weitblick. Eine Menge über Natur, Müll und Energie lernen Besucher hier auch.

Energieberg, Fiskalische Str. 2 (Georgswerder), tägl. von 10-18 Uhr

Weitblick unter Windrädern: Der Horizontweg auf dem Energieberg Georgswerder. Anke Geffers Weitblick unter Windrädern: der Horizontweg auf dem Energieberg Georgswerder

Historisches Dorfleben

Hühner, Schweine, Pferde und Ziegen – mitten in Volksdorf lädt das Museumsdorf zum Besuch ein und zeigt Dorfleben, wie es vor 100 Jahren war. Dazu gibt es Mitmachaktionen, ab und zu wird gebacken, und zu gucken gibt es immer etwas.

Museumsdorf, Im Alten Dorfe 46-48 (Volksdorf), Di-So 10-17 Uhr

Mitten in Volksdorf steht das Museumsdorf mit alten Häusern und vielen Tieren. Anke Geffers Mitten in Volksdorf steht das Museumsdorf mit alten Häusern und vielen Tieren.

Sport und Lesen

Das Wetter wird besser – da macht auch Outdoor-Sport mehr Spaß. An verschiedenen Standorten, zum Beispiel an der Alster oder im Lohsepark in der HafenCity, stehen fest installierte Sportgeräte zum Gratis-Training bereit. Wer lieber liest, findet in rund 25 Bücherschränken in Hamburg Lesestoff. Einfach das Lieblingsbuch mitnehmen – und auch mal selbst eins hineinstellen.

Alle Adressen und weitere Tipps: freizeitmonster.de

Sportgeräte im Freien zur Gratisnutzung ersetzen z.B. an der Alster das Fitnesstudio. dpa Sportgeräte im Freien zur Gratisnutzung ersetzen wie hier an der Alster das Fitnesstudio.

Auf Schmugglerjagd

Bis 1995 überwachte die Besatzung der „Oldenburg“ die Wassergrenzen auf der Nordsee, war Schmugglern auf der Spur und rettete Schiffbrüchige. Seit 28 Jahren gehört das Zollschiff zum Deutschen Zollmuseum und kann kostenfrei besichtigt werden.

Museumszollboot „Oldenburg“, Alter Wandrahm 16, Speicherstadt (HafenCity), Di-So 10 bis 17 Uhr

Vor dem Deutschen Zollmuseum lädt die „Oldenburg“ zum Gratis-Besuch ein. Anke Geffers Vor dem Deutschen Zollmuseum lädt die „Oldenburg“ zum Gratis-Besuch ein.

Bergsteigen im Hafen

Der „Himmelsberg“ ist zwar nur 15 Meter hoch, aber auch die wollen erklommen werden. Wer es geschafft hat, wird mit einem weiten Blick über den Baakenhafen und die HafenCity belohnt. Gleich nebenan gibt es außerdem einen tollen Spielplatz.

Himmelsberg, Petersenkai, Baakenpark (HafenCity)

Vom 14 Meter hohen Himmelsberg gibt es eine tolle Aussicht auf den Baakenhafen. Anke Geffers Vom 14 Meter hohen Himmelsberg gibt es eine tolle Aussicht auf den Baakenhafen.

Blumen und Bäume

Alles blüht: Zeit für einen Besuch im Neuen Botanischen Garten, der seit 2012 Loki-Schmidt-Garten heißt.

Mal grün, mal bunt: der Loki-Schmidt-Garten lohnt immer einen Besuch. Anke Geffers Mal grün, mal bunt: der Loki-Schmidt-Garten lohnt immer einen Besuch.

Besucher können hier auf botanische Weltreise gehen und bei freiem Eintritt alpine, mediterrane oder japanische Gärten besuchen.

Loki-Schmidt-Garten, Ohnhorststraße, S-Bahn Klein Flottbek (Osdorf), tägl. 9-19 Uhr.