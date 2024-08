Frauchen scheint’s egal zu sein: Hund beißt wieder zu

In Harburg steht ab Mittwoch (10 Uhr) eine Frau vor dem Amtsgericht, deren Hündin zweimal in Folge einen anderen Hund gebissen haben soll, obwohl sie es hätte verhindern können.

Der Anklage zufolge ging die Frau im Juli 2023 mit ihrer Hündin an der Schleppleine in der Veringstraße spazieren. Sie ging an einer anderen Frau und ihrem kleinen Zwergmalteser vorbei, und weil die Leine so lang war, konnte die knurrende Hündin den Zwergmalteser beißen und verletzen.

Das Empörende: Bereits drei Monate zuvor hatte die Hündin einen Artgenossen gebissen, woraufhin die Amtstierärztin die Hundehalterin aufforderte, die Leine zu verkürzen – offenbar ohne jegliche Einsicht ihrerseits. (prei)