Frau mit Gehstock geschlagen und beleidigt: 40-Jähriger verurteilt

Ein Mann soll vor einem Supermarkt eine Frau als „Schlampe“ bezeichnet und sie sowie ihre Tochter aufgefordert haben, sich in „ihr Land“ zu „verpissen“. Auch mit seinem Gehstock aus Metall soll er sie geschlagen haben. Am Freitag wurde der 40-Jährige vor dem Amtsgericht Barmbek verurteilt.

Wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung verurteilte ihn das Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro (120 Tagessätzen à 10 Euro). Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Mann unter einer Persönlichkeitsstörung leidet und deshalb nur eingeschränkt schuldfähig ist. Zudem ist der Angeklagte seit dem Jugendalter schwer drogenabhängig.

Hamburg: Frau vor Supermarkt geschlagen – 40-Jähriger verurteilt

Am 30. September 2021 wollte er vor einem Supermarkt in der Fuhlsbüttler Straße Pfandflaschen suchen. Dabei traf er laut Anklage auf eine Frau, die ebenfalls zusammen mit ihrer Tochter nach Pfandflaschen Ausschau hielt. Der Angeklagte und die Frau gerieten dann über eine stehengelassene Flasche in Streit, woraufhin er die Frau als „Schlampe“ bezeichnete und sie sowie ihre Tochter aufforderte, sich in „ihr Land“ zu „verpissen“. Zudem soll er die Frau mit seinem Gehstock aus Metall geschlagen und ihr damit Hiebe auf den Rücken und in den Nacken verpasst haben.

Aufgrund der Vorgeschichte des Mannes sah das Gericht in der Beleidigung jedoch einen ernsthaft fremdenfeindlichen Hintergrund als nicht naheliegend an. (jek)