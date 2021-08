Frau und Kinder in Hamburg angezündet: Gibt es jetzt Gerechtigkeit für die Horror-Tat?

Es waren grausame Szenen, die sich Anfang Mai in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Lurup abspielt haben sollen: Ein Mann (heute 50) verschaffte sich Zugang zu der Wohnung seiner Ex-Frau, stach mehrmals auf sie ein, überschüttete sie und die beiden Kinder mit Benzin und zündete sie an. Ab Freitag steht der Mann in Hamburg vor Gericht.

Die Tat hatte damals die ganze Stadt schockiert. Der Angeklagte muss sich vor dem Hamburger Landgericht wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Frau und seinen Kindern und schwerer Brandstiftung verantworten. Es sind mehrere Prozesstage angesetzt.

Hamburg: Mann sticht auf Ex-Frau ein und zündet Kinder an

Sein Sohn und seine Ex-Frau erlitten lebensbedrohliche Verbrennungen. Nur seine Tochter konnte sich noch rechtzeitig auf den Balkon retten und wurde dann von den Einsatzkräften gerettet – ein unvorstellbares Szenario.

Insgesamt wurden zehn weitere Verhandlungstermine anberaumt. Der letzte Termin soll am 11. Januar stattfinden. Danach gibt es hoffentlich ein Gerechtigkeit für die Opfer. Das traumatische Erlebnis werden sie jedoch wohl nie vergessen. (maw)