Frau soll vier Hunde und eine Katze in heißem Auto gelassen haben

Eine Frau soll ihre vier Hunde und eine Katze bei heißen Temperaturen im Auto zurückgelassen haben. Nur durch Zufall kam eine Polizeistreife zu Hilfe. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten.

Laut Anklage soll die 49-Jährige am 7. Juni vergangenen Jahres am frühen Nachmittag am Steindamm in St. Georg ihr Auto geparkt haben. Ihre vier Hunde und eine Katze ließ sie demnach in dem Fahrzeug zurück – bei einer Außentemperatur von rund 21 Grad Celsius. Nur ein Seitenfenster war leicht geöffnet.

Hunde und Katze bei Hitze in Auto gelassen: Prozess gegen 49-Jährige in Hamburg

Zudem hatten die Tiere laut Anklage auch keine ausreichende Trinkmöglichkeit. Zufällig wurde eine Polizeistreife gegen 14.15 Uhr auf das Auto und die darin eingeschlossenen Tiere aufmerksam. Während die Hunde schon „erheblich hechelten“, versuchte die Katze, ihren Kopf durch den Spalt am Fenster zu stecken.

Weil sich die Frau weigerte, eine Strafe von 500 Euro zu bezahlen, muss sie sich nun wegen Vergehen nach dem Tierschutzgesetz vor Gericht verantworten. (jek)