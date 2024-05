Frau soll Schäferhund auf Pärchen gehetzt haben – Anklage!

In Wandsbek ist ein Streit zwischen einer Frau und einem Pärchen auf offener Straße eskaliert. Die verbale Auseinandersetzung endete schließlich darin, dass die Frau ihren Hund auf die beiden ansetzte. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft der 44-Jährigen versuchte gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung sowie einen strafbewehrten Verstoß gegen das Hundegesetz vor. Am 14. Dezember 2022 soll sie an der Fenglerstraße mit einem Mann und einer Frau in Streit geraten sein.

Im Laufe der hitzigen Auseinandersetzung soll die Frau plötzlich ihren Schäferhund mit den Worten „Beiß“ auf die beiden gehetzt haben. Das bis dahin angeleinte Tier biss in die Jacke des Mannes, woraufhin seine Begleitung ihr offenbar mitgeführtes Tierabwehrspray eingesetzt haben soll, um den Hund zu vertreiben.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs neues Highlight: Erster Besuch auf dem fertigen Dach des „Grünen Bunkers“

– „So schlimm war es noch nie“: Wie die Politik der Verdrängung das Elend nach St. Georg bringt

– Jung, reich, rechts? Warum ausgerechnet die Sylter Champagner-Elite Neonazi-Parolen grölte und was das mit der Insel macht

– 20 Seiten Sport: HSV-Sportdirektor Claus Costa im exklusiven MOPO-Interview über die Transferpläne des Vereins

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Daraufhin soll die Angeklagte die Leine gelöst und den Hund erneut gegen die beiden aufgehetzt haben. Das Pärchen ergriff die Flucht und rettete sich laut Anklage in ein Wohnhaus. Die zwei blieben unverletzt, nur die Jacke wurde durch den Angriff beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann hetzt Hunde auf Polizei – Beamte drohen, sie zu erschießen

Am Freitag wird der Fall vor dem Amtsgericht Wandsbek verhandelt. (jek)