Hamburgerin postet Video von sterbendem Polizisten auf Instagram

Weil sie das Video eines sterbenden Polizisten in einem Streifenwagen veröffentlichte, wurde eine Hamburgerin bereits verurteilt. Das Urteil akzeptieren will sie allerdings nicht – und geht jetzt in Berufung.

Circa 30 Sekunden lang geht die Filmsequenz aus Berlin, die den Polizisten zeigt. Er sitzt benommen im Einsatzwagen, schreit vor Schmerzen und verkrampft immer wieder, ringt nach Luft. Es ist ein Todeskampf. Ein Zeuge filmte die Szenen mit seinem Handy durch das geöffnete Autofenster, machte sich über den Polizisten lustig anstatt Hilfe zu holen.

Sterbender Polizist wird von Zeugen in Berlin gefilmt

Kurze Zeit später verstarb der Beamte im Krankenhaus, der Fall sorgte Ende 2021 bundesweit für Entsetzen. Die Berliner Polizei ermittelte daraufhin gegen den Mann wegen unterlassener Hilfeleistung. „Das Video ist abscheulich, die Veröffentlichung unerträglich!“, hieß es in einer Erklärung auf Twitter.

Hier das Statement unserer Polizeipräsidentin zu dem aktuell kursierenden Video, das einen Kollegen in einer medizinischen Notsituation zeigt.

Unser Kollege ist kurz nach den Aufnahmen verstorben.

Den Worten und der Anteilnahme der Präsidentin können wir uns nur anschließen.

^tsm pic.twitter.com/KzXjEMSaSE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 18, 2021

Jetzt hat das Ganze noch ein Nachspiel in Hamburg: Denn der besagte Clip wurde von H. am 16. Mai 2022 auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht und laut Anklage der Hamburger Staatsanwaltschaft bis zum 12. August etwa 32.600 Mal angesehen sowie geteilt und kommentiert.

Hamburgerin veröffentlicht Video von sterbendem Polizisten

Gegen H. wurde daraufhin ein Verfahren eingeleitet, ihr wird Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Das Gericht verurteilte sie deshalb zu einer Strafe von 30 Tagessätzen à 50 Euro, also insgesamt 1500 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Traurige Gewissheit: Vermisste Mutter tot aufgefunden – eine Festnahme

Gegen das Urteil hat die Angeklagte jetzt Berufung eingelegt. Der Prozess startet am Mittwoch, 22. Februar um 10 Uhr im Amtsgericht Altona. (mp)

In einer früheren Version des Textes hatten wir geschrieben, dass die Angeklagte das Video nicht nur veröffentlicht, sondern auch selbst gefilmt hatte. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.