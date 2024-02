Jeden zweiten Tag legt sie ihre Splitterschutzweste an, setzt ihren Helm auf und startet ihren Geländewagen. Die Menschen in den frontnahen Dörfern, meist alte Frauen und Männer, die ihr Zuhause nicht verlassen, nicht fliehen wollen, warten schon auf sie: auf die junge Deutsche mit der rollenden Apotheke. Um anderen zu helfen, riskiert die 26-jährige Barmbekerin ihr Leben. Niemand zwingt sie dazu. Sie könnte zu Hause in Hamburg sein, in Sicherheit. Aber stattdessen lebt sie genau da, wo Putins furchtbarer Krieg tobt.

Jeden zweiten Tag legt sie ihre Schutzweste an, setzt ihren Helm auf, startet ihren Geländewagen und fährt dorthin, wo es derzeit am gefährlichsten ist in Europa. Die Menschen in den frontnahen Dörfern der Ostukraine, meist alte Frauen und Männer, die ihr Zuhause nicht verlassen, nicht fliehen wollen, warten schon auf sie: auf die junge Deutsche mit der rollenden Apotheke. Um anderen zu helfen, riskiert die Barmbekerin Lea Ocken ihr Leben. Niemand zwingt sie dazu. Sie könnte zu Hause in Hamburg sein, in Sicherheit. Aber stattdessen lebt sie genau da, wo Putins furchtbarer Krieg tobt.

Lea Ocken ist eine zierliche Frau, von Beruf Rettungssanitäterin – und seit einem Jahr außerdem Direktorin der Hilfsorganisation „Universal Aid Ukraine“ mit Sitz in Kramatorsk in der Ostukraine, 30 Kilometer von der Front entfernt. Eigentlich studiert die 26-Jährige Rettungsingenieurwesen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg. Doch seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges bekommen ihre Dozenten sie nur selten zu Gesicht. Der 24. Februar 2022, der Tag, an dem Russlands Präsident Putin den Befehl zum Angriff gab, änderte das Leben der jungen Frau grundlegend.

Die 26-jährige Hamburgerin Lea Ocken hat in der Ukraine eine Hilfsorganisation gegründet: „Universal Aid Ukraine“. Dieses Foto ist in Bergedorf entstanden. Im Hintergrund: das Schloss. Olaf Wunder Die 26-jährige Hamburgerin Lea Ocken hat in der Ukraine eine Hilfsorganisation gegründet: „Universal Aid Ukraine“. Dieses Foto ist in Bergedorf entstanden. Im Hintergrund: das Schloss.

„Ich konnte nicht vorm Fernseher sitzen und mir von morgens bis abends dieses Grauen angucken“, sagt sie. „Ich musste was tun, wollte helfen.“ Dass sie allerdings mal direkt an der Front leben würde, immer in der Gefahr, von Mörsern oder Artillerie oder Kampfdrohnen getötet zu werden, nein, das hätte sie sich damals auch noch nicht vorstellen können.

Zu Beginn des Krieges brachte sie Hilfsgüter zur polnisch-ukrainischen Grenze

„Es fing alles damit an, dass ich zu Beginn des Krieges Hilfsgüter zur polnisch-ukrainischen Grenze gebracht habe. Auf dem Rückweg nahm ich Flüchtlinge mit nach Deutschland.“ Doch dabei blieb es nicht. Bald stellte sich das Problem, dass sich zwar an der polnischen Grenze Massen an Nahrungsmitteln, Zelten und Medikamenten stapelten, aber sich kaum jemand bereiterklärte, das Material rüber in die Ukraine zu bringen.

„Zusammen mit ein paar Mitstreitern habe ich das dann übernommen“, erzählt sie. „Allerdings sind wir anfangs aus Sicherheitsgründen nur so weit ins Land reingefahren, dass wir noch am selben Tag nach Polen zurückkehren konnten.“

Die Menschen sind Lea Ocken (l.) aus Hamburg sehr dankbar. Sie ist für sie die junge Frau mit der rollenden Apotheke. Sie versorgt die Menschen in den frontnahen Orten mit Medikamenten. Carlo Bravo/hfr Die Menschen sind Lea Ocken (l.) aus Hamburg sehr dankbar. Sie ist für sie die junge Frau mit der rollenden Apotheke. Sie versorgt die Menschen in den frontnahen Orten mit Medikamenten.

Lea Ocken hat sich also langsam vorgetastet – bis sie im Sommer 2022 all ihren Mut zusammennahm und bis nach Charkiw in der Ostukraine fuhr. Dort lernte sie Lars kennen, ihren heutigen Lebensgefährten, der aus der Nähe von Frankfurt/Main stammt und sich ebenfalls ganz der Ukraine-Hilfe verschrieben hat. Mit ihm zusammen hob Lea Ocken „Universal Aid Ukraine“ aus der Taufe.

Hilfsorganisation unterstützt Menschen, die in frontnahen Ortschaften zurückgeblieben sind

„Im Grunde genommen besteht die Organisation aus uns beiden und einer Reihe von Freiwilligen, die regelmäßig für ein paar Wochen zu uns stoßen, in ihrem Urlaub: Deutsche, Ukrainer und Kanadier.“ Da ist zum Beispiel Lucas, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, Alex, der Russisch und Ukrainisch spricht und fürs Dolmetschen zuständig ist, Bjarne, ein junger Rettungssanitäter aus Marburg, der Ukrainer Sergey, den alle nur „Sick“ nennen, Leo, der gerade eine Ausbildung zum Krankenpfleger macht …

Das Team von „Universal Aid Ukraine“ im Einsatz an der russisch-ukrainischen Front. Lea Ocken aus Hamburg (3.v.l.), links daneben ihr Lebensgefährte Lars. Carlo Bravo/hfr Das Team von „Universal Aid Ukraine“ im Einsatz an der russisch-ukrainischen Front. Lea Ocken aus Hamburg (3.v.l.), links daneben ihr Lebensgefährte Lars.

Die Mitarbeiter von „Universal Aid Ukraine“ gehen bei ihren Einsätzen genau dahin, wo es am gefährlichsten ist: „Wir wollen die Menschen in den schwer erreichbaren Dörfern direkt an der Front mit Medikamenten und Lebensmitteln versorgen – weil kein anderer das tut“, sagt Lea Ocken. „Zwischen Lyman im Norden und Wuhledar im Süden gibt es Dutzende von Ortschaften, die oft nur aus Ruinen bestehen, in denen aber noch Menschen leben“, berichtet sie.

Viele dieser Dörfer und Städte waren im Verlauf des Krieges schonmal unter russischer Kontrolle und sind von der Ukraine zurückerobert worden. Der größte Teil der Einwohner ist bereits zu Kriegsbeginn geflohen oder wurde evakuiert. Zurückgeblieben sind alte Männer und alte Frauen, die nicht bereit waren, ihr Zuhause zu verlassen. Praktisch jeder hat Schlimmes durchgemacht. Einmal habe ihr eine Babuschka mit einer solch tränenerstickter und wehklagender Stimme davon berichtet, was russische Besatzer ihr angetan haben, dass sie das nie vergessen werde.

„Einmal ist eine Mörsergranate 20 Meter neben mir eingeschlagen“

„Es stimmt, was wir tun, ist riskant, aber leichtsinnig sind wir nicht“, versichert Lea Ocken. „Orte, die weniger als zwei Kilometer vor der Front entfernt sind, fahren wir nicht an – wir wollen unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinfeuerwaffen bleiben.“ Vor jedem Einsatz werde außerdem eine Risikobewertung gemacht. „Wir schauen uns dabei ganz genau an, welche Aktivitäten und Truppenbewegungen es in der Gegend zuletzt gab, fragen auch bei unseren Freunden vom ukrainischen Militär nach.“

Trotzdem sind Lea Ocken und ihr Team schon mehrfach in äußerst brenzlige Situationen geraten. „Einmal detonierte eine Mörsergranate 20 Meter neben mir. Ein anderes Mal schoss sich die russische Artillerie regelrecht auf uns ein – wir mussten den Hilfseinsatz abbrechen. Es war zu gefährlich.“

Eine Frau ist dankbar für die Hilfe, die ihr „Universal Aid Ukraine“ gebracht hat. Sergey, der Übersetzer der Organisation, wird geherzt. Carlo Bravo/hfr Eine Frau ist dankbar für die Hilfe, die ihr „Universal Aid Ukraine“ gebracht hat. Sergey, der Übersetzer der Organisation, wird geherzt.

Für viele Menschen in diesen Dörfern sind die Freiwilligen von „Universal Aid Ukraine“ der einzige Kontakt zur Außenwelt. „Die Menschen sind unglaublich dankbar, dass wir kommen“, so Lea. „Für sie sind nicht die Lebensmittel, die Medikamente und die Hygieneartikel, die wir ihnen bringen, das Wichtigste. Das Wichtigste für sie ist, dass wir sie nicht vergessen.“

160 Hilfseinsätze gab es im Jahr 2023, rund 10.000 Hilfspakete wurden verteilt

Im vergangenen Jahr hat „Universal Aid Ukraine“ 160 Hilfseinsätze erfolgreich hinter sich gebracht – mit anderen Worten: jeden zweiten Tag einen. Bedeutet aber auch: Jeden zweiten Tag Lebensgefahr. 10.700 Pakete mit Nahrung und Hygieneartikeln wurden innerhalb von zwölf Monaten verteilt. „Eine unglaubliche Leistung für unser kleines Team.“

Wie lange sie mit diesen Hilfseinsätzen noch weitermachen will – weitermachen kann? „Eine sehr gute Frage“, antwortet Lea Ocken und lächelt. „Das Ganze ist physisch und psychisch tatsächlich sehr belastend. Unsere Organisation muss wachsen, wir brauchen mehr Freiwillige, damit Lars und ich nicht an jedem Einsatz selbst teilnehmen müssen. Sonst laufen wir Gefahr, auszubrennen.“

Carlo Bravo/hfr Ein ukrainischer Radpanzer fährt vorbei. Der Mitarbeiter der Hilfsorganisation „Universal Aid Ukraine“ macht zum Gruß ein Handzeichen. Ein ukrainischer Radpanzer fährt vorbei. Der Mitarbeiter der Hilfsorganisation „Universal Aid Ukraine“ macht zum Gruß ein Handzeichen.

Carlo Bravo/hfr Lea Ocken von der „rollenden Apotheke“ versorgt eine alte Frau. Lea Ocken von der „rollenden Apotheke“ versorgt eine alte Frau.

Carlo Bravo/hfr Sie versorgt die Menschen in den frontnahen Ortschaften mit Medikamenten: die Hamburgerin Lea Ocken. Links der Übersetzer Sergey. Sie versorgt die Menschen in den frontnahen Ortschaften mit Medikamenten: die Hamburgerin Lea Ocken. Links der Übersetzer Sergey.

Carlo Bravo/hfr Die Menschen stehen an der „rollenden Apotheke“ von Lea Ocken an. Die Menschen stehen an der „rollenden Apotheke“ von Lea Ocken an.

Carlo Bravo/hfr Zwischen Dankbarkeit und Verzweiflung. Diese Frau hat von der Hilfsorganisation „Universal Aid Ukraine“ Medikamente bekommen. Zwischen Dankbarkeit und Verzweiflung. Diese Frau hat von der Hilfsorganisation „Universal Aid Ukraine“ Medikamente bekommen.

Carlo Bravo/hfr Die alten Frau ist die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Sie harrt in einem Dorf direkt an der russisch-ukrainischen Front aus, wollte ihr Heim nicht verlassen. Die alten Frau ist die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Sie harrt in einem Dorf direkt an der russisch-ukrainischen Front aus, wollte ihr Heim nicht verlassen.

Carlo Bravo/hfr Menschenunwürdige Lebensbedingungen: In den Dörfern und Städten unmittelbar an der Frontlinie sind nur die Senioren zurückgeblieben, die, die ihr Heim nicht verlassen wollen oder können. Ihnen hilft die Organisation. Menschenunwürdige Lebensbedingungen: In den Dörfern und Städten unmittelbar an der Frontlinie sind nur die Senioren zurückgeblieben, die, die ihr Heim nicht verlassen wollen oder können. Ihnen hilft die Organisation.

Carlo Bravo/hfr Beim Verteilen von Weihnachtsgeschenken für die Menschen in den frontnahen Ortschaften: Leo (v.l.), Lars, Matthias und Lea Ocken von der „Universal Aid Ukraine“. Beim Verteilen von Weihnachtsgeschenken für die Menschen in den frontnahen Ortschaften: Leo (v.l.), Lars, Matthias und Lea Ocken von der „Universal Aid Ukraine“.

Aufzugeben kommt allerdings für die Hamburgerin nicht in Frage. Lea Ocken ist eine Kämpferin, wird die Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Denn sie weiß: Ihre Hilfe wird dringend gebraucht.

Gerade hat sie zwei Wochen Pause vom Krieg gemacht, hat Hamburg besucht. „Klausuren standen an, ich musste in der Uni präsent sein“, erzählt sie. In dieser Zeit kam es auch zum Treffen mit der MOPO.

Inzwischen ist Lea Ocken wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Der nächste Hilfseinsatz muss vorbereitet werden. Die Menschen in den Dörfern an der Front warten schon darauf, dass sie wiederkommt: die junge Deutsche mit der rollenden Apotheke.

Das Logo der Hilfsorganisation „Universal Aid Ukraine“. hfr Das Logo der Hilfsorganisation „Universal Aid Ukraine“.

Die Hilfe, die Universal Aid Ukraine (UAU) leistet, ist nur möglich dank Spenden. Es gibt Partnervereine in Deutschland, die UAU mit Lebensmitteln und Hygieneartikel versorgen. Medikamente bezieht Lea Ocken allerdings von Apotheken direkt im Land. Dafür wird Geld gebraucht. Wenn Sie die Arbeit von UAU unterstützen wollen – hier gibt es nähere Informationen: www.universal-aid-ukraine.org. Das Team von Universal Aid Ukraine ist immer auf der Suche nach engagierten Partnern oder Koorperationen mit Vereinen oder Unternehmen in Deutschland. E-Mail-Kontakt: info@universal-aid-ukraine.org