Mit Komplizen: Geliebte soll pflegebedürftigen Mann entführt haben

Am Nachmittag des 20. November 2018 brachen drei Menschen in ein Haus in Alsterdorf ein. Es war das Haus eines Mannes, der krank war und gepflegt werden musste. Sie entführten ihn. Die drei mutmaßlichen Entführer stehen ab Freitag vor Gericht. Eine soll die langjährige Geliebte (60) des Mannes gewesen sein.

Die drei Angeklagten müssen sich wegen gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung vor dem Amtgericht Hamburg verantworten. Laut Anklage sollen sie sich Ende November vor vier Jahren unter einem Vorwand Zutritt zum Haus des Opfers verschafft haben, um es zu entführen.

Geliebte soll sich als Schwester der Pflegerin ausgegeben haben

Das Opfer A. wurde zu diesem Zeitpunkt von seiner Ehefrau und einer Pflegerin nach einem im Frühjahr 2017 erlittenen Subduralhämatom – einer Einblutung zwischen zwei Hirnhäuten – und einer Hirnleistungsminderung gepflegt.

Die mutmaßliche langjährige Geliebte des Entführten soll sich als Schwester der Pflegerin ausgegeben haben. Dann habe sie den Mann gemeinsam mit den anderen mutmaßlichen Mittätern gewaltsam aus dem Haus in ein Auto gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Entführte Frau schildert Leidensweg: „Er drohte mich zu erschießen“

Schließlich seien sie in die Wohnung der Mutter der Geliebten gefahren. Dort wurden sie von der Polizei gefunden. Der Prozess beginnt am Freitag um 9.30 Uhr im Strafjustizgebäude am Sievekingplatz (Neustadt).