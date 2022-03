UKE-Studie: Coronavirus greift Leber an

Dass eine Corona-Infektion keine reine Atemwegserkrankung ist, ist bekannt – neben der Lunge schädigt das Virus auch zahlreiche andere Organe. Mit einer international durchgeführten Studie haben Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) nun auch einen direkten Befall der Leber nachgewiesen.

An der Studie waren Wissenschaftler:innen aus sieben Kliniken und Instituten des UKE sowie zahlreichen Partnereinrichtungen aus Freiburg, Heidelberg und den USA beteiligt. Sie konnten nachweisen, dass SARS-CoV-2 in der Leber zu Entzündungen und veränderten Stoffwechselprogrammen führt. Dadurch könnten auch langfristige gesundheitliche Folgen entstehen. Die Daten sind in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „Nature Metabolism“ veröffentlicht.

Bei fast 60 Prozent von rund 1200 Covid-19-Patient:innen konnten erhöhte Leberwerte bei der Krankenhausaufnahme nachgewiesen werden. Nur bei wenigen von ihnen waren zuvor Lebererkrankungen bekannt gewesen. In einer zusätzlich durchgeführten Autopsie-Studie bei 45 Patient:innen, die an Covid-19 verstarben, konnte das Virus in zwei Drittel der Fälle in der Leber nachgewiesen werden. In einigen Fällen konnte es sogar noch als aktiver Erreger aus dem Organ isoliert werden.

UKE-Direktor: Folgeerkrankungen werden vermehrt auftreten

Hochauflösende Analysen zeigten außerdem, dass eine Covid-Infektion die Zellprogramme in der Leber deutlich verändern kann – ähnlich wie zum Beispiel bei unterschiedlichen Formen einer Hepatitis. „Diese Ergebnisse unterstreichen erneut, wie vielfältig die potentiellen Schädigungsmechanismen bei Covid-19 sind. Es ist zu befürchten, dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vermehrt Covid-19-Folgeerkrankungen in Organen wie Leber und Nieren sehen werden“, sagt Studienleiter Prof. Dr. Tobias B. Huber, Direktor der Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Endokrinologie des UKE.