„Foodlab“: Klimafreundliche Mittagsbowls in der Hamburger HafenCity

Frühstück, Mittagessen, Abendmenü – den gesamten März über geht es im „Foodlab“ in der HafenCity nicht nur um gutes, sondern zugleich um klimafreundliches Essen. In Kooperation mit dem niedersächsischen Bio-Getreidespezialisten Bohlenser Mühle wollen Hamburger Spitzenköche mit besonderen Kreationen ihren Gästen nachhaltiges Essen schmackhaft machen.

Kilmafreundlich: Quinoa aus der Lüneburger Heide

Und dabei kommt es vor allem auf die Zutaten an. Mit einem Online-Rechner können Gäste vor Ort ihre Lieblings- Mittags-Bowls im Pop-Up-Restaurants von montags bis freitags zwischen 12 und 15 Uhr zusammenstellen.

Dabei erfahren sie, welche Auswirkungen der Anbau und die Herkunft ihrer Zutaten auf Klima und Umwelt haben. Kürbis, Möhren und Buchweizen punkten dabei wegen ihrer regionalen Herkunft mehr als Mango, Avocado oder Kichererbsen.

Mittagsbowls von Mitch Hein mit klimapositiven Zutaten.

Zugleich gibt es Überraschendes zu erfahren: „Mittlerweile wird sogar Quinoa, eine Getreidesorte aus Südamerika, in der Lüneburger Heide angebaut, und Kichererbsen wachsen nicht nur im Mittelmeerraum, sondern auch in Süddeutschland“, sagt Koch Mitch Hein aus Hamburg. Er ist den gesamten März über für die MIttagsbowls im Foodlab zuständig.

„Foodlab“ Hamburg: Klimapositive Kurzstrecken-Bowl

Für alle bewussten Esser hat Mitch eigens für das Pop-Up-Restaurant eine klimapositive „Kurzstrecken-Bowl“ aus regionalen und saisonalen Zutaten wie Hirse, Möhren und Nüssen entwickelt. Wer auf Lachs, Avocado und Reis dennoch nicht verzichten möchte, ordert die weniger klimafreundliche „Langstrecken-Bowl“.

Je geringer der CO 2 -Fußabdruck der individuellen Wahl, desto geringer auch der Preis für das Essen: Die „Kurzstrecken“-Bowls kosten um neun Euro, eine „Langstrecke“ etwa 13 Euro.

„Foodlab“: Spitzenköche servieren Abend-Menüs

Zusätzlich zum Lunch lädt das „Foodlab“ im Pop-Up-Restaurant der Bohlenser Mühle im März unter der Woche täglich von 8 bis 15 Uhr in den „Breakfast Club“ zu Overnight Oats, Porridges, Müslis und Crunchys ein. An den Wochenenden gastieren Hamburger Spitzenköche abends von 18 bis 23 Uhr in der HafenCity.

Auch Thomas Sampl von der „Hobenköök“ kocht im foodlab

Vom 4. bis zum 7. März bereitet Marianus von Hörsten vom „Restaurant Klinker“ ein Sechs-Gänge-Menü zu, die Köchinnen von „Chickpeace“ folgen und servieren vom 10. bis 14. März orientalische Mezze. Vom 17. bis zum 21. März kocht Nora Horwarth vom „Spajz“ ein Zehn-Gänge-Family-Style-Menü. Den Abschluss macht Thomas Sampl von der „Hobenköök“ vom 24. bis zum 28. März. Die Abendveranstaltungen können vorab unter foodlab.bohlenser-muehle.de gebucht werden.