Fluglotsen in Frankreich streiken: 16 Flüge fallen am Freitag in Hamburg aus

Frankreichs Fluglotsen streiken – mit Auswirkung auf den Hamburger Flughafen. Denn Air France, Ryanair und Eurowings streichen Verbindungen.

Am Freitag wollen die Fluglotsen in Frankreich im Tarifstreit für mehr Geld streiken. Eine Entscheidung, die auch Auswirkungen auf Hamburg hat. Am Airport in Fuhlsbüttel waren je 155 Starts und Landungen geplant. Bereits am Donnerstag gab es jedoch erste Streichungen. Das berichtet das „Abendblatt“.

Hamburg: Flugausfälle wegen Lotsenstreik in Frankreich

Jeweils acht geplante Abflüge und Ankünfte fallen demnach aus: Drei Flüge von Air France und einer von Eurowings von und nach Paris (Charles de Gaulle) sowie eine Vueling-Rotation mit Paris-Orly.

Doch es sind nicht nur Flüge nach Frankreich betroffen. Ryanair strich, laut „Abendblatt“, insgesamt 420 Flüge. Betroffen seien 80.000 Passagiere. Jeweils drei Flüge auf Spanien-Routen von und nach Hamburg wurden ebenfalls gecancelt, sowie eine Malaga-Rotation. Hamburgs größter Anbieter Eurowings teilte mit, dass man aufgrund des Streiks gezwungen sei, Flüge umzuleiten. Es könne auch zu Verspätungen und Streichungen kommen.

Doch wieso beeinträchtigt ein Streik in Frankreich dermaßen den Luftverkehr? Der Grund ist simpel: Die Strecken nach Spanien und Portugal liegen in Sektoren, die von französischen Fluglotsen kontrolliert werden. Ryanair fordert von der EU, dass man trotz des Streiks das Überfliegen des französischen Luftraums ermöglichen müsse. Andere europäische Flugsicherungen sollen dafür einspringen. (mp)