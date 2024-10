Winterurlaub: Das sind die beliebtesten Fernreiseziele vom Hamburg Airport

Der Hamburger Flughafen startet in die Wintersaison und damit in die Zeit, in der es viele Reisende in die Sonne zieht – gerne auch weit weg vom verregneten Zuhause. Die Auswertung einer großen Fluggesellschaft zeigt jetzt, welche exotischen Urlaubsländer außerhalb von Europa bei den Hamburgern besonders beliebt sind.

Am vergangenen Sonntag startete der Winterflugplan am Hamburger Airport. Dabei sind insgesamt 95 Direktziele, neu sind Rovaniemi und Kittilä in Finnland, die mit Polarlichtern, Schnee und Rentieren locken. Mehr Zuspruch aber gibt es für Ziele, an denen Sonne, Strand und Palmen auf die wintermüden Norddeutschen warten.

Das zeigte eine Auswertung der Airline Emirates über die beliebtesten Fernreiseziele ab Hamburg im Zeitraum vom November 2024 bis April 2025. Demnach steht Thailand ganz oben auf der Liste. Danach folgen Dubai, die Malediven, Neuseeland und Australien. Auf den Plätzen sechs bis zehn: Mauritius, Sri Lanka, Südafrika, Indien und Vietnam.

Damit haben die Hamburger übrigens sehr ähnliche Vorlieben wie die Urlauber, die von drei anderen untersuchten Flughäfen reisen: Auf der Liste der beliebtesten Ziele ab Düsseldorf, München und Frankfurt geht der erste Platz an Dubai, der zweite an Thailand und der dritte an die Malediven. (prei)