Flughafen Hamburg: Darum wird es jetzt in diesen Stadtteilen wieder leiser

Am Mittwochabend konnten die Bauarbeiten an der Start- und Landebahn (Norderstedt/Alsterdorf) des Hamburg Airport beendet werden. Der Flugverkehr verteilt sich nun wieder auf beide Pisten, wodurch sich der Fluglärm in einigen Stadtvierteln reduziert.

„Die Bauarbeiten an der Start- und Landebahn sind – wie schon die Arbeiten auf der anderen Piste im Juni – nach Plan verlaufen, sodass wir die Pistensperrung pünktlich beenden konnten“, sagt Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport. Somit sei die Oberfläche der Bahn in den nächsten Jahren wieder sicher nutzbar.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder Pistensperrungen geben, da regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nötig sind. Die Termine für diese weiteren Sperrungen stehen jedoch noch nicht fest. (dpa)