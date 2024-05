Harvestehude, Blankenese, Flottbek: Wenn in Hamburgs „besseren“ Stadtteilen Flüchtlinge untergebracht werden sollen, formiert sich schnell und zuverlässig Widerstand eines Teils der Anwohnerschaft. Im Fall des inzwischen stadtweit berühmten Parkplatzes am Loki-Schmidt-Garten kündigt die örtliche Bürgerinitiative eine Klagewelle an, sobald die Baugenehmigung für die vergleichsweise kleine Unterkunft vorliegt. Die Stadt, die kaum mehr weiß, wo sie noch Platz für geflüchtete Menschen findet, trifft auf gutsituierte Anwohner, die für sich in Anspruch nehmen, doch nur im Sinne der Flüchtlinge zu handeln.

Harvestehude, Blankenese, Flottbek: Wenn in Hamburgs „besseren“ Stadtteilen Flüchtlinge untergebracht werden sollen, formiert sich schnell und zuverlässig Widerstand eines Teils der Anwohnerschaft. Im Fall des inzwischen stadtweit berühmten Parkplatzes am Loki-Schmidt-Garten kündigt die örtliche Bürgerinitiative eine Klagewelle an, sobald die Baugenehmigung für die vergleichsweise kleine Unterkunft vorliegt. Die Stadt, die kaum mehr weiß, wo sie noch Platz für geflüchtete Menschen findet, trifft auf gutsituierte Anwohner, die für sich in Anspruch nehmen, doch nur im Sinne der Flüchtlinge zu handeln.

„Wo sollen die denn einkaufen? Es gibt doch gar keinen Aldi in der Nähe“ – das war 2015 eines der besorgt vorgetragenen Argumente einiger Harvestehuder, als 220 Flüchtlinge an den Sophienterrassen untergebracht werden sollten. Immer der Blick auf den Reichtum der anderen, das sei doch nicht schön für die armen Menschen. Nun gilt der fehlende Discounter in fußläufiger Nähe auch in Flottbek als einer der Gründe, die gegen die Container auf dem Parkplatz an der Ohnhorststraße angeführt werden.

Seit die Pläne der Stadt bekannt wurden, kochen die Emotionen in dem vornehmen und seit Jahren flüchtlingslosen Quartier hoch. Strenggenommen gehört die Ohnhorststraße zu Osdorf, was aber nach Hochhaussiedlung klingt und den schönen Immobilien am Botanischen Garten so gar nicht gerecht wird. Fast 2000 Unterschriften hat die „Bürgerinitiative Flottbek für adäquate Flüchtlingsunterkünfte“ (inzwischen wurde „Flottbek“ durch „Hamburg“ ersetzt) bereits gesammelt. Eine Online-Petition unterschrieben weitere knapp 1000 Menschen.

Initiative präsentiert sich als Robin-Hood-Verein für Flüchtlinge

Die Aktivisten, nach eigenen Angaben unter anderem „Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte, Philosophen“, präsentieren sich als eine Art Robin-Hood-Verein für die Interessen der Flüchtlinge. Man freue sich auf die ersten Schutzsuchenden im Stadtteil, man warte mit offenen Armen, nur wolle man ihnen die Unterbringung auf dem Parkplatz ersparen: Es gebe dort keinen Platz für Spielgeräte, keine Parkplätze für die Autos der Geflüchteten, Busse und S-Bahnen fahren vorbei, die Menschen sitzen wie auf dem Präsentierteller. Null Ruhe und Privatsphäre. Parkbesucher mit Rollator müssten weiter weg parken. Keine Kirchengemeinde mit Ehrenamtlern weit und breit. Und der Discounter fehlt auch.

Wie einst schon in Harvestehude und Blankenese, formiert sich auch unter den Flottbekern schnell eine Gegen-Ini. An einem Balkon an der Heinrich-Plett-Straße, die am Loki-Schmidt-Garten entlang führt, weht bereits ein Transparent: „Refugees welcome“. Park-Anwohner Stephan Krull (75) von der frisch gegründeten „Solidaritätsinitiative Flottbek“ zur MOPO: „Wir sind empört, dass diese Initiative sofort mit Klagen droht. Das ist doch kein Umgang. Wir tragen alle Verantwortung für das Gemeinwesen, und dazu gehört die Aufnahme von Flüchtlingen, und zwar auch in Flottbek. Man kann doch nicht immer mit dem Finger auf andere weisen.“

Nur die FDP steht auf der Seite der Gegner

Von Altonas Bezirkspolitikern stellt sich einzig FDP-Fraktionschefin Katarina Blume an die Seite der Initiative. Sie wohnt selbst in der Nähe der geplanten Unterkunft und verwahrt sich gegen den Vorwurf, die FDP sei eine Partei der Kaltherzigkeit. Der Standort sei schlicht ungeeignet, und zwar rein aus Sicht der Flüchtlinge, wiederholt sie das Mantra der Gegner. Als die grüne Bezirksamtschefin Stefanie von Berg in den sozialen Medien einen scharfen Anti-FDP-Kommentar aus der MOPO teilte, geriet Blume nach eigenen Angaben in einen Shitstorm. Inzwischen hat von Berg ihren Post gelöscht und die beiden erfahrenen Politikerinnen sollen sich wieder vertragen haben, wie die MOPO erfuhr. Die Episode zeigt aber die Anspannung allerseits.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Reich und unsolidarisch: Wie wohlhabende Hamburger gegen ein Flüchtlingsheim kämpfen

Historisches Wochenende? Was St. Pauli bei einem Aufstieg plant

Kann man die nicht einfach verbieten? Eine Jura-Professorin über die Kalifat-Demos

Der Party-Planet mischt die triste City auf

20 Seiten Sport: Alles zum HSV und zum FC St. Pauli

28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag





Wolfgang Arnhold, Sprecher der Sozialbehörde, erklärt die Vorzüge des Parkplatzes: „Es gibt ausreichend Kitas, Grundschulen und weiterführende Schulen in der Umgebung.“ In 1,8 Kilometern liege das Elbe-Einkaufszentrum, außerdem halte die S-Bahn direkt vor der Unterkunft. Ideal ist die Fläche nicht, darum wurde sie bisher ja auch in Ruhe gelassen, aber nun muss die Stadt nehmen, was sie kriegen kann, und der Parkplatz gehört ihr. Also sollen 144 Menschen von 2025 bis 2030 dort untergebracht werden, zumeist Familien, die geschätzt 20 Schul- und 20 Kitakinder mitbringen werden. Bäume und Hecken sollen weitgehend verschont werden. Die Forderung der Gegner, die Container lieber auf dem zweiten Parkplatz am Loki-Schmidt-Garten aufzustellen, dort, wo die Uni-Mitarbeiter parken, weist Arnold zurück: „Dort müssten wir Bäume fällen, und wegen der Zufahrten bliebe weniger Platz für die Container.“ Auch die leerstehenden privaten Pflegeheime in Nienstedten könne die Stadt nicht einfach übernehmen, die müssten angemietet oder gekauft werden und das sei so ziemlich die teuerste Variante.

Das sagt der bekannteste Flüchtlingsakteur von 2016

Eine Unterkunft für 144 Menschen, die in fünf Jahren wieder abgebaut wird und dann so ein Aufschrei? Da kann Klaus Schomacker nur den Kopf schütteln: „Ganz ehrlich: Worüber reden wir?“ Der Unternehmensberater aus Rissen wurde 2016 unverhofft zu einem der wichtigsten politischen Akteure in der Stadt, als Sprecher der Volksinitiative „Hamburg für eine gute Integration“. „144 Flüchtlinge, die können gut integriert werden, auch in Flottbek“, sagt Schomacker: „Die Situation ist nicht zu vergleichen mit der von damals.“ Damals ging es darum, die Stadt davon abzuhalten, Großunterkünfte für mehrere tausend Flüchtlinge in Wohngebieten zu bauen. 300 kleine Unterkünfte für jeweils höchstens 300 Menschen, das war die Kernforderung der Initiative. Am Ende standen Bürgerverträge mit der Stadt.

Das könnte Sie auch interessieren: Klagewelle angekündigt: Flottbeker wollen keine Geflüchteten am Botanischen Garten

36 Flottbeker lassen sich bislang von Anwalt Gero Tuttlewski vertreten, der damals für drei Kläger in Harvestehude erreichte, dass nur 190 Menschen in dem früheren Kreiswehrersatzamt an der Sophienterrasse einzogen und dass die Unterkunft im Sommer 2024 wieder geräumt werden muss. Kleines Bonbon obendrauf: Für die nächsten 50 Jahre darf die Stadt dort keine soziale Einrichtung etablieren.

Am 6. Juni will die Sozialbehörde die Flottbeker in der Aula des Christianeums zu einer Bürger-Veranstaltung laden. Schon im Mai plant die „Solidaritätsinitiative“ ein Picknick für alle Nachbarn auf dem so heiß umkämpften Parkplatz.