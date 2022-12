Nach einem langen Corona-bedingten Rückgang steigen die Flüchtlingszahlen wieder. Vor allem aus Afghanistan, Syrien und dem Irak kommen viele Menschen. Und jetzt wird es auch zu Fluchtbewegungen aus der Ukraine kommen. Doch in Hamburg sind die Aufnahme-Kapazitäten knapp. Händeringend wird nach weiteren Unterkünften gesucht. Bereits im vergangenen Jahr waren in Hamburg die Flüchtlingszahlen um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Mittlerweile gehen die Behörden davon aus, dass man in diesem Jahr etwa für 5000 weitere Menschen eine Unterbringung organisieren muss. Und in diesen Zahlen sind zu erwartende Fluchtbewegungen aus der Ukraine noch nicht enthalten.

Nach einem langen Corona-bedingten Rückgang steigen die Flüchtlingszahlen wieder. Vor allem aus Afghanistan, Syrien und dem Irak kommen viele Menschen. Und jetzt wird es auch zu Fluchtbewegungen aus der Ukraine kommen. Doch in Hamburg sind die Aufnahme-Kapazitäten knapp. Händeringend wird nach weiteren Unterkünften gesucht. Jetzt soll sogar ein Altenheim in Harburg als Erstaufnahme dienen.

Bereits im vergangenen Jahr waren in Hamburg die Flüchtlingszahlen um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Mittlerweile gehen die Behörden davon aus, dass man in diesem Jahr etwa für 5000 weitere Menschen eine Unterbringung organisieren muss. Und in diesen Zahlen sind zu erwartende Fluchtbewegungen aus der Ukraine noch nicht enthalten.

Mehr Flüchtlinge in Hamburg – aber weniger Unterkünfte

Allein im November und Dezember 2021 kamen etwa 1300 Geflüchtete nach Hamburg, mehr als ein Drittel von ihnen aus Afghanistan, gefolgt von Albanien und Syrien. Insgesamt hat Hamburg im vergangenen Jahr 1800 afghanische Flüchtlinge aufgenommen. Nicht alle von ihnen müssen durch die Behörden untergebracht werden.

Insgesamt kommen noch immer weitaus weniger Geflüchtete, als 2015 und in den Jahren danach. Trotzdem gibt es bereits erste sich abzeichnende Engpässe. Grund für die Platznot ist zum Teil immer noch die Corona-Lage, die es nicht zulässt, die Einrichtungen der Erstaufnahme voll zu belegen. Sonst könnten Hygiene-Standards nicht eingehalten werden und es drohen Ansteckungen.

Die 2500 Flüchtlings Wohnungen am Gleisdreieck in Billwerder sollten eigentlich längst anders vermietet sein.

Außerdem stehen Erstaufnahme- und Reservestandorte teils nicht dauerhaft zur Verfügung, weil die Verträge auslaufen. Und überall wurden – wie mit Initiativen vor Ort vereinbart und versprochen – Kapazitäten in den Stadtteilen abgebaut.

Aus der Antwort auf eine Senatsanfrage der Linken geht hervor, dass Fördern & Wohnen schon jetzt zusätzliches Personal einstellt, „um auch bei der erwartbar steigenden Belegung die jeweiligen Stellenschlüssel in allen Bereichen einhalten zu können“. 30 Stellen sind dafür bereits ausgeschrieben, außerdem werden gerade Aushilfen eingestellt, die in den Unterkünften unterstützen sollen.

Flucht auch aus der Ukraine erwartet

Die Stadt ist gemeinsam mit den Behörden auf der Suche nach weiteren geeigneten Standorten für eine Unterbringung von Flüchtlingen. Sonst wäre laut Senat für das Jahr 2022 mit einem Defizit zu rechnen, welches bis Ende 2023 – je nach Szenario – auf 2000 bis 3000 Plätze anwachsen würde.

Das bedeutet für die Stadt, dass sie wieder mit der Initiative „Hamburg für gute Integration“ verhandeln muss, der sie in mehreren Verträgen viele Zusagen gemacht hatte, die zum Teil seit Jahren nicht einzuhalten sind.

So sind die vor einigen Jahren extra neu gebauten 2500 Wohnungen am Gleisdreieck (Mittlerer Landweg) immer noch mit 1031 Geflüchteten belegt. Dabei hatte man sich in ständigen Nachverhandlungen darauf verständigt, dass schrittweise auf 300 Plätze bis Ende 2019 reduziert werden würde. Das hat nicht geklappt.

Deshalb verhandelt die Sozialbehörde mit der Initiative um Verlängerungen von Bürgerverträgen. Laut „Welt am Sonntag“ bleibt der Standort Cuxhavener Straße (Neugraben, 192 Plätze) zwei Jahre länger bestehen und auch Unterkünfte in Lurup und Klein Borstel werden nicht wie geplant geschlossen oder in der Platzzahl reduziert.