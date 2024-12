Ahmad H. lebte vor seiner Flucht nach Deutschland in Damaskus, war dort Mitglied der syrischen regimezugehörigen „Shabiha-Miliz“. Vor acht Jahren machte er sich auf den Weg nach Europa und wurde in Bremen als Kriegsflüchtling anerkannt, der angeblich in seiner Heimat verfolgt würde. Doch weit gefehlt – er selbst hat anderen Menschen in seiner Heimat unsagbares Leid angetan! Das Hanseatische Oberlandesgericht verurteilte den 47-Jährigen jetzt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen gegen Personen in 21 Fällen zu einer langen Haftstrafe.