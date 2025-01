Flieger aus Paris: Notlandung in Hamburg!

Einige Fluggäste mussten am Freitag am Hamburger Flughafen kurz auf den Start oder die Landung ihres Fliegers warten: Eine Maschine mit technischen Problemen musste in Hamburg notlanden.

Weil sich ein Flugzeug mit technischen Problemen für eine Landung am Flughafen Hamburg angemeldet hatte, konnten für mehrere Minuten keine anderen Flieger starten oder landen. „Die Starts und Landungen waren für etwa 30 Minuten ausgesetzt“, sagte eine Flughafensprecherin.

Flugzeug wird nun untersucht

Diese kurze Zwangspause sei in der Mittagsstunde jedoch in eine eher betriebsarme Zeit gefallen. „Die Auswirkungen sind daher sehr überschaubar.“ In den Terminals habe es keinerlei Störungen gegeben.

Bei dem betroffenen Flieger handelte es sich um ein Flugzeug der Linie Air France, das von Paris auf dem Weg nach Hamburg war. Aufgrund der gemeldeten technischen Probleme wurde der Flieger nach der sicheren Landung auf eine Außenposition des Flughafens geschleppt, wo er dann untersucht werden konnte. Das sei in solchen Fällen das übliche Prozedere. Die Flughafen-Feuerwehr habe keinen Brand löschen müssen. (dpa/mp)