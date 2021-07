Fliegen trotz Corona: So bereitet sich der Hamburger Flughafen auf die Sommerferien vor

Pünktlich zu Beginn der Ferien lockern sich die Reisebeschränkungen für Europa. Das weckt nicht nur die Hoffnungen der reiselustigen Hamburger, sondern lässt auch die Betreiber und Angestellten des Airports in Fuhlsbüttel aufatmen. Maskenpflicht, Desinfektionssäulen und Selbstbedienungsautomaten sind nur Teile des neuen Sicherheitsprogrammes.

Ab Montag sollen die Sommertouristen die seit Monaten gähnend leeren Abflughallen wieder bevölkern. Aber es wird sich einiges ändern für die Fluggäste.

Maskenpflicht und Automaten: Das sind die neuen Sicherheitsmaßnahmen

Auf dem gesamten Flughafen gilt die Pflicht zur Nasen- und Mundbedeckung. Es gibt Automaten für Einwegmasken und Desinfektionsmittel in Reisegrößen, außerdem Stationen zur Desinfektion der Hände, Info-Plakate, Plexiglasscheiben und Bodenmarkierungen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss auf dem ganzen Gelände, insbesondere bei Sicherheitskontrollen und an den Gates, eingehalten werden.

Airport Hamburg: Volle Auslastung noch nicht erreicht

Mit der Auslastung vor Corona Zeiten ist aktuell nicht zu rechnen, so Airport-Sprecherin Pressesprecherin Janet Niemeyer, obwohl täglich neue Flugverbindungen hinzukommen. Schon Ende Juni sollen wieder mehr als 40 Ziele beflogen werden, im Juli erwartete der Flughafen einen weiteren Anstieg der Flugverbindungen.

Die Passagiere nehmen die Beschränkungen bis jetzt gut auf

Die Maßnahmen sind, laut Niemeyer, für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie notwendig. Die Flughafenbesucher und -mitarbeiter nähmen die neuen Schutzmaßnahmen sehr gut auf. „Die Menschen kennen die Beschränkungen inzwischen aus ihrem Alltag“, erklärt die Pressesprecherin. Wichtig ist sei, dass sich die Passagiere beim Reisen sicher fühlen.

Nach den Lockerungen: Das sind die beliebtesten Reiseziele

Wo es die Corona gebeutelten Touristen hinzieht? Nach einer Auswertung der Google-Suchanfragen des Internet Portals Vergleich.org ist Spanien aktuell das beliebteste Reiseziel in Europa, gefolgt von Griechenland, Kroatien und Italien.

Flugverkehr brach durch Corona zusammen



Für den Hamburger Flughafen hatte der Corona-Lockdown dramatische Auswirkungen. Statt der regulären 400 Flugbewegungen am Tag verzeichnet der Airport aktuell nur noch ein Zehntel der Start- und Landungsvorgänge, so Sprecherin Niemeyer. 80 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befänden sich in Kurzarbeit.

Wie sich die Aufhebung der Reisewarnung auf die Infektionsentwicklung auswirkt ist aktuell noch nicht absehbar. Die Meinungen der Passagiere sind, nach einer MOPO-Umfrage, gespalten. Viele freuen sich über die neuen Freiheiten. Doch auch kritische Stimmen sorgen sich um die vielleicht zu vorzeitigen Lockerungen. Alle Befragten sind sich jedoch einig: Die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen sind notwendig.

Corona: die aktuellen Reiselockerungen

Die Reiselockerungen ab dem 15. Juni sollen wieder Flüge innerhalb Europas ermöglichen. Ab dann gelten für 29 EU-Länder nur noch die allgemeinen Reisehinweise. Fernreisende müssen sich allerdings noch ein bisschen gedulden: Die Beschränkungen gelten hier mindestens bis zum 31. August. (vst)