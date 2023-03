Chicken McNuggets? Verkauft McDonald’s täglich millionenfach. Die kleinen panierten Brocken aus Hähnchen-Formfleisch gehören weltweit zum Standard-Sortiment. Jetzt sollen die neuen „McPlant“-Produkte, die die Fastfood-Kette zurzeit massiv bewirbt, eine fleischlose Alternative bieten. Wie nah kommt das fleischlose Nugget an das Original heran? Die MOPO hat’s ausprobiert.

Ich stehe in der McDonald’s-Filiale am Bahnhof Altona und habe Nuggets bestellt. Einmal die herkömmlichen mit Hähnchen, einmal die neuen pflanzlichen. Die Standardversion ist sofort verfügbar, auf das Ersatzprodukt muss ich warten. Sie werden jetzt frisch frittiert. Die sechs kleine Happen kosten stolze 4,69 Euro. Beim Gegenstück aus Hähnchen ist es der gleiche Preis.

Bei der Verkostung gibt’s eine Überraschung

McDonald’s setzt bei dem neuen Produkt auf Fleischersatz vom Zulieferer „Beyond Meat“. Das milliardenschwere amerikanische Unternehmen ist einer der ganz großen Player im Geschäft. Die Nuggets entstehen auf der Basis von Weizen- und Erbsenprotein.

Bei der Blindverkostung gibt’s dann eine Überraschung. Ich schmecke keinen Unterschied zwischen der neuen Variante und dem Original. Beide schmecken gleich würzig und fettig, auch die typische leicht schwammige Konsistenz ist sehr ähnlich. Spätestens, wenn man sie in die Sauce tunkt, wird eine Unterscheidung quasi unmöglich. In der Redaktion sind wir uns einig: Die Alternative ist sogar besser als das Original. Der Pluspunkt: „McPlant-Nuggets“ sind knuspriger, was vermutlich an der frischen Zubereitung liegt.

Zwischen den pflanzlichen (links) und den Chicken-Nuggets ist optisch fast kein Unterscheid bemerkbar. Florian Quandt Zwischen den pflanzlichen (l.) und den Chicken-Nuggets ist nicht nur optisch fast kein Unterscheid erkennbar.

Für Vegetarier und Veganer, die ihre Grundsatzentscheidung bei der Ernährung streng auslegen, gibt es allerdings ein Problem. Laut der McDonald’s-Webseite kann das McPlant-Nugget „in der Küche in Kontakt mit Hähnchenprodukten gekommen sein“. Die Nuggets, sowohl die pflanzlichen als auch die aus Hähnchen-Fleisch, werden offenbar in den gleichen Fritteusen zubereitet.

Spuren von Tierprodukten auch beim „McPlant“-Burger

Gleiches gilt für den neuen „Plantbased-Burger“ der amerikanischen Kette: Die Patties werden auf der gleichen Grillplatte wie das Burgerfleisch gebraten. Soßen und Käse enthalten tierische Produkte.

Fazit: Die pflanzlichen Nuggets können geschmacklich alles, was das Original auch kann, sind vielleicht sogar einen Tick besser. Bei dem anhaltenden Trend zur fleischarmen Ernährung können sie für den Gastro-Giganten ein strategisch wichtiges Produkt werden. Und, sollten sie von den Kunden angenommen werden, die Schlachtung von Millionen Hühnern überflüssig machen.

Bis dahin dürfte es aber offenbar noch ein bisschen dauern: Außer mir bestellt während meines gesamten McDonald’s-Aufenthalts niemand die „McPlant-Nuggets“, obwohl es eine lange Schlange gibt.

Wer bei McDonald’s garantiert komplett „tierfrei“ essen möchte, muss aufgrund des Kontaktrisikos auf Pommes und Salat zurückgreifen – oder gleich woanders hingehen. Für alle anderen kann der Chicken-Nugget-Nachbau eine gute Alternative sein.