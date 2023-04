Flammen auf dem Dach – Feuerwehr muss Bewohner aus Wohnblock retten

Bei Dacharbeiten an einem Wohnblock in Lohbrügge kommt es zu einem Feuer: Zwei Stunden lang setzt die Feuerwehr alles daran, Schlimmeres zu verhindern, dann ist der Brand gelöscht. Die Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Bei einem ausgedehnten Brand auf dem Flachdach eines Mehrfamilienhauses in der Goerdelerstraße in Lohbrügge ist am Dienstagnachmittag ein Dachdecker leicht verletzt worden. Vermutlich aufgrund von Arbeiten entzündete sich das Dach, laut Feuerwehr waren Löscharbeiten auf einer Fläche von 30 mal 10 Metern notwendig.

Die Bewohner des dreistöckigen Wohnblocks – laut MOPO-Informationen mehrere Dutzend – mussten während des knapp zwei Stunden dauernden Einsatzes in Sicherheit gebracht werden. Ob alle in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist noch nicht klar. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei (mp)