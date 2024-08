Die „Sicherheitsoffensive“ am Hauptbahnhof hat eine unschöne Folge: Die Drogenszene verlagert sich in andere Viertel. Besonders betroffen: Die Gegend rund um den Holstenplatz in Altona. Wer aus dem S-Bahnhof kam, musste teilweise Slalom um Süchtige laufen, die auf den Wegen hockten und lagen. Mittlerweile treibe es Abhängige sogar auf die umliegenden Spielplätze, klagen Anwohner. Dennoch gibt es erste Signale der Besserung – aus zwei Gründen.

Bis vor ein paar Monaten schien es, als würde den S-Bahnhof Holstenstraße ein ähnliches Schicksal erleiden wie sein großer Bruder: Während der Hauptbahnhof als unsicherster Bahnhof Deutschlands gilt und die Polizei daher dort massiv gegen das Drogenelend vorging, prägten in Altona immer öfter Fixer, Trinker und Rauchwolken aus Crackpfeifen das Straßenbild.