Fischmarkt-Legende fordert: „Wir sollten lebenslustiger sein!“

Aale-Dieter ist eine Hamburger Institution. Seit mehr als sechs Jahrzehnten steht der 85-Jährige auf dem Fischmarkt – und verkauft Aale. Unzähligen Kunden hat er mit seinen frechen Sprüchen schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Im MOPO-Fragebogen verrät er seine Lieblingsorte in Hamburg – und was ihn an sich selbst nervt.

1. Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung: Ich würde eine Rede halten und zu mehr guter Laune aufrufen. Die Leute laufen immer so schlecht gelaunt durch die Stadt. Wir sollten lebenslustiger und freundlicher sein!

2. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf: Ich sitze gerne an der Elbe und der Alster und schaue aufs Wasser. Das beruhigt mich.

3. Meine Lieblingshamburger: Da will ich jetzt niemanden herausstellen. Wer nett ist, ist nett. Wer ‘n Mors ist, ist ‘n Mors (Plattdeutsch für „Hintern“, d. Red.).

Hamburg: Aale-Dieter im MOPO-Fragebogen

4. Der schönste Stadtteil Hamburgs: Ich wohne in Eppendorf und das sehr gerne. Es ist schön grün, es gibt viele Bäume. Und es ist ruhig, trotzdem kommt man überall gut hin. Man ist schnell an der Alster und am Isebekkanal.

Drei Dinge, die mich glücklich machen: Meine Gesundheit, lustige Menschen, Toleranz

6. Darüber musste ich zuletzt richtig lachen: Ich lache viel mit meinen Kunden. Manchmal fragen mich ältere Damen, ob ich auch einen Kleinen für sie habe. Dann frage ich: „Woher weißt du das?“ Dabei geht’s natürlich nur um die Aal-Größe. (lacht)

7. Dieser Charakterzug nervt mich an mir selbst: Ich kann manchmal sehr aufbrausend sein. Da wünschte ich, dass ich abgeklärter bin.

8. An diesem Ort hatte ich meinen ersten Kuss: Früher war ich viel unterwegs, ich war gerne tanzen. Damals gab es ja noch Tanzpaläste und Ballhäuser – viel gehobener als heute. Und da gab es natürlich viele erste Küsse. (lacht)