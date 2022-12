Fischbrötchen gehören zu Hamburg wie Elbe und Michel: Mit geräuchertem, gebackenem oder eingelegtem Fisch. Mit Matjes, Bismarck-Hering, Stremellachs. Sternekoch Stefan Fäth eröffnet bald einen neuen Pop-up-Imbiss mit dem beliebten Snack.

Er steht für Fisch-Küche auf Spitzen-Niveau: Stefan Fäths Restaurant „Jellyfish“ in Eimsbüttel wurde dieses Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Der 28-jährige Küchenchef ist bekannt für seine kreativen Gerichte wie Jakobsmuscheln mit Curry oder Garnelen-Currywurst. Nächsten Freitag eröffnet er nun den Pop-up-Imbiss „Jellyfish-Bude“ in der Europa-Passage (Ballindamm 40).

Sternekoch Stefan Fäth verkauft seine Fischbrötchen bald auch in der Europa Passage. Kirchgasser Photography/Restaurant Jellyfish Sternekoch Stefan Fäth verkauft seine Fischbrötchen bald auch in der Europa Passage.

Bis zum 9. Oktober gibt es dort im Erdgeschoss (täglich von 11-18 Uhr) dann Fish and Chips, Pommes mit Trüffelmayo und geräuchertes Lachstatar. Außerdem stehen Fischbrötchen-Sorten wie Stremellachs, Matjes, Bismarck-Hering, Backfisch und Garnele auf der Karte – die Preise liegen zwischen 4,90 Euro und 8,50 Euro.

„Wir filetieren den Fisch selbst, verwenden ganze Fische“, sagt Sternekoch Stefan Fäth. „Die Zwiebelringe sind selbst gepickelt, der Tempura-Knusper-Teig selbst angerührt. Unser Angebot basiert auf echtem Handwerk.“ Außerdem lege er Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundlich gefangenen Fisch.

Nach MOPO-Informationen gibt es Bestrebungen, dass die „Jellyfish-Bude“ auch nach dem 9. Oktober als fester Imbiss in der Europa-Passage bleibt. In der Innenstadt gibt es auch schon Stefan Fäths „Jellyfish-Bude“ an den Großen Bleichen 21 und – nur ein paar Meter weiter – Fäths „Schmidtchen Restaurant“ mit warmen Fischgerichten.