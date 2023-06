Hamburg ist das Bundesland mit den meisten Hunden pro Einwohner – kein Wunder, dass der Hype um „den besten Freund des Menschen“ gerade hier besonders groß ist. Am Samstag bekam man bei der Messe „Kiez Dogs“ auf dem Spielbudenplatz einen kleinen Eindruck davon, was Menschen bereit sind, für ihren Vierbeiner zu tun – und zu bezahlen.

Für die Französische Bulldogge Milo muss sich der Samstag auf dem Spielbudenplatz angefühlt haben wie ein Tag im Schlaraffenland. Leckerlies und Streicheleinheiten – und zwischendurch im Hundepool abkühlen. „Wir sind extra aus Hamm in Nordrhein-Westfalen hergekommen“, sagt Frauchen Kiki Tran (23). „Das wollten wir uns nicht entgehen lassen.“

Bademäntel, Massagen, Insektenkekse – alles für den Hund:

Der Hundepool steht vor dem Stand von Sarah Arndt (44) und Jette Golz (47). Sie gehören zu den Ausstellerinnen, die den kauffreudigen Herstellern ihre Produkte präsentieren. Pools kann man bei ihnen nicht kaufen, dafür aber stylische Hundebademäntel plus passende Tragetaschen und Hüte für Herrchen und Frauchen. Der Preis geht los bei 129 Euro. „Die Bademäntel werden aus recycelten Materialien in Osnabrück hergestellt“, sagt Jette Golz. „Das war eine Corona-Idee. Mittlerweile ist daraus ein kleines Unternehmen geworden.“ Sie ist eigentlich Fotografin, ihre Freundin arbeitet in der Modebranche.

Sarah Arndt (44) und Jette Golz (47) aus Osnabrück haben ein Hundebademäntel-Start-Up gegründet. Marius Roeer Sarah Arndt (l., 44) und Jette Golz (47) aus Osnabrück haben ein Hundebademäntel-Start-Up gegründet.

Ein paar Stände weiter kann man Hundemassagen buchen, daneben gibt es Backmischungen für Hundekekse aus Insekten. Die Sorten versprechen „pure Erholung“, „Energiegewinnung“ und Kampf gegen Aggressivität und Hyperaktivität. Letztere Sorte brauchen Debbie Meiners (27) und Jan Phillip Dübbers (28) aus Groß Borstel nicht. Ihre Hündin Stella ist ganz brav. Auf das Kompliment „Ihr seid aber eine hübsche Familie“ antwortet Jan Phillip Dübbers lachend: „Endlich werden wir auch mal erwähnt!“

Debbie Meiners (27) und Jan Phillip Dübbers (28) aus Groß Borstel sind mit Hündin Stella gekommen. Marius Roeer Debbie Meiners (27) und Jan Phillip Dübbers (28) aus Groß Borstel sind mit Hündin Stella gekommen.

Denn ansonsten geht es an diesem Tag – und an vielen anderen im Leben von hingebungsvollen Hundeeltern – hauptsächlich um den heißgeliebten Vierbeiner. Die Deutschen geben im Jahr übrigens schätzungsweise 5,6 Millionen Euro für Hundezubehör aus (2019). Das ist mehr als die Hälfte der Ausgaben für alle Haustiere.