Finkenwerder abgehängt: Warum fahren die HADAG-Fähren nicht?

Immer wieder kommt es bei den Fährverbindungen nach Finkenwerder und Wilhelmsburg zu betriebsbedingten Störungen und unangekündigten Ausfällen. Nun wird die Bezirkspolitik aktiv – und wendet sich an Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Eigentlich führen viele Wege nach Finkenwerder – aktuell jedoch mit immer anderen Einschränkungen. Auf der Köhlbrandbrücke kam es in jüngster Vergangenheit durch die Proteste der Klima-Bewegung „Letzte Generation” immer wieder zum Stillstand. Der Elbtunnel wurde in diesem Jahr schon mehrfach für jeweils mehrere Tage gesperrt, um Bauarbeiten an der A7 zu ermöglich. Und nun das: Täglich fallen eine Vielzahl der Fahrten von hvv-Fähren aus. Betroffen sind die Linien 62 und 64, sowie die Linie 73 nach Wilhelmsburg. Als Grund für die Ausfälle gibt die Betreiberin HADAG „Betriebsstörungen” an.

Ausfälle der Fähre: Pendler:innen werden nicht informiert

Die Finkwarder:innen sind genervt – auch, weil die Ausfälle von der HADAG nur auf dem sozialen Netzwerk Twitter kommuniziert werden. Viele Fahrgäste werden auf diesem Weg nicht erreicht, in der hvv-App werden gestrichene Fahrten nicht als solche gekennzeichnet. Für Pendler:innen wird der Weg zur Arbeit in die Innenstadt damit zum Hindernislauf.

#Hadag #HVV #Linie62 #Betriebsstörung Betriebsbedingt entfallen heute 21.05.2023 die Abfahrten der Linie 62 um 19:10 und 21:15 Uhr ab #Landungsbrücken, sowie ab #Finkenwerder um 19:50 und 21:45 Uhr ersatzlos. — HADAG – Genau deine Elbe. (@Hadag_info) May 21, 2023

An diesem Donnerstag wird sich auch die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte mit dem Thema beschäftigen – und fordert Unterstützung von oben. „Verkehrssenator Dr. Tjarks muss die Angelegenheit zur Chefsache machen“, sagt David Dworzynski, mobilitätspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Und ergänzt: „Die Mobilitätswende kann nur dann gelingen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ein zuverlässiges Angebot im öffentlichen Nahverkehr erhalten. Das ist bei den HADAG-Fähren aktuell überhaupt nicht der Fall.”

Bezirksversammlung: Forderungen an den Verkehrssenator

Der Antrag in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte wird gemeinsam von den Fraktionen der SPD, CDU und FDP gestellt. Sie fordern HADAG und Verkehrsbehörde auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um kurzfristig einen stabilen Fährbetrieb nach Finkenwerder und Wilhelmsburg zu gewährleisten. „Über Verspätungen und Ausfälle muss transparent und schnell informiert werden, sowohl in der App als auch an den Haltestellen”, fordert FDP-Fraktionschef Timo Fischer außerdem.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum Hamburg Energie viel teurer als die Konkurrenz ist

Auch die Schaffung einer zusätzlichen Verkehrsanbindung von Finkenwerder ist im Gespräch: Mit einem Bus könnte der Stadtteil an die Haltestelle Elbbrücken und damit an die U-Bahnlinie 4 und die S-Bahnlinien 3 und 31 angeschlossen werden. Während der Sperrungen des Elbtunnels sei das schon mit der Buslinie 150 getestet worden. „Die Verstetigung dieses Angebots würde die Anbindung des Stadtteils – gerade mit Blick auf die Situation bei HADAG – weiter verbessern”, so Dworzynski (SPD).