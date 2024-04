Finanzspritze für Stadtteiltheater: Für Hamburgs Eltern eine gute Nachricht

Das Hamburger Allee Theater in der Max-Brauer-Allee 76 (Altona) soll umgebaut werden. Doch der Umbau ist teuer. SPD und Grüne unterstützen das private Theater deswegen mit einer hohen Summe.

390.000 Euro steuern die SPD und die Grünen für den barrierefreien Ausbau des Hamburger Alle Theaters bei. Das Geld stammt aus einem speziellen Sanierungsfond.

„Durch diese Hilfe ist sichergestellt, dass künftig alle Interessierten in unserer Stadt in den Genuss der Bühnenkunst im Allee Theater kommen“, erklärt René Gögge, kulturpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion der Bürgerschaft in einer Pressemitteilung. Der barrierefreie Zugang spiele dabei eine zentrale Rolle für die kulturelle Teilhabe aller Besucher – mit und ohne Einschränkungen.

Das Allee Theater ist das älteste private Kindertheater Deutschlands

Die Besonderheit des Allee Theaters ist die Zweiteilung. Denn die „Hamburger Kammeroper“ ist nur ein Bestandteil des Theaters. 1968 wurde das „Theater für Kinder“ gegründet. Es ist damit das älteste private Kindertheater Deutschlands.

Man hat es sich zur Aufgabe gemacht, zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Für die Erwachsenen gibt es klassische Stücke und Rekonstruktionen von alten Opern aus dem 18. Jahrhundert. Ansonsten werden hier klassische Märchen wie Dornröschen oder moderne Stücke für Kinder ab drei Jahren aufgeführt.

Bereits 2021 hatten die beiden Parteien für den Umbau des Allee Theaters 138.000 Euro aus einem Fond freigegeben. Aber das Geld reicht nicht aus. Deswegen musste jetzt noch einmal finanziell nachgesteuert werden, um den Erhalt des Theaters und den Zugang für alle zu sichern. (zc)