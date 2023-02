Die Corona-Notlage läuft zum Jahresende aus, Corona-Hilfen auch. Doch eine Chance auf Förderung haben Hamburger Unternehmer trotzdem noch: Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) machte beim Nachhaltigkeitsevent „N Klub“ eine Ankündigung, die aufhorchen ließ.

„Ich habe noch 25 Millionen Euro Mittel für die Digitalisierung der Hamburger Wirtschaft. Man kann noch Förderanträge stellen“, sagte Andreas Dressel im Interview mit Lars Meier, dem Gründer des N Klubs, der am Mittwoch im „Alten Mädchen“ im Schanzenviertel zu Gast war.

N Klub in Hamburg: Finanzsenator zu Gast

„Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum man das Geld nicht abruft“, sagte Dressel. Es gebe noch viele Vorgänge, die in Hamburg digitalisiert werden könnten. „Ich will eigentlich nicht, dass das Geld verfällt“, so der Senator – und rief Unternehmer auf, sich bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) zu informieren. Ein Hörgeräteladen habe so etwa ein 3D-Druckverfahren für Hörgeräte realisiert.

Der N Klub (unterstützt von der MOPO) widmet sich Themen wie Integration, Bildung und Umweltschutz und vernetzt Akteure miteinander.

Unbefangen plauderte der Senator aus dem Nähkästchen und verriet, dass zuhause seine Frau die „Finanzsenatorin“ sei, man Bargeldsummen wie bei seinem Parteifreund Johannes Kahrs in seinem Schließfach nicht finde würde, und auch er immer noch auf eine bestellte Photovoltaikanlage für sein Dach warte.

Dressel kritisiert Lindner: ein „merkwürdiges Verständnis”

Kritik gab es an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): Dass das Wort „Gratismentalität“ im Kontext des 9-Euro-Tickes gefallen sei, offenbare ein „etwas merkwürdiges Verständnis“ davon, dass in diesem Jahr alle gucken müssten, wie sie durchkämen, findet Dressel.

Gleichzeitig machte er Hoffnung auf einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Ganz so günstig wie die 9 Euro werde es aber nicht. Zudem müsse der ÖPNV ausgebaut werden. Und die Kosten? Hier könnte er sich einen Kompromiss mit dem Bund vorstellen.

Mazen Rizk und Cathy Preisser haben beim N Klub ihr Start-Up „Mushlaps” vorgestellt. Florian Quandt Mazen Rizk und Cathy Preisser haben beim N Klub ihr Start-Up „Mushlaps” vorgestellt.

Neben Dressels Auftritt stellten auch Hamburger nachhaltige und soziale Ideen vor. Darunter das Start-Up Mushlabs, das natürliche Fleischersatzprodukte aus Pilzwurzeln macht und auf Zulassung wartet, oder die 27-jährige Sophia Schröder, die in ihrer Masterarbeit ein Nachhaltigkeitstraining für Unternehmen entwickelt hat. Oder Dan Thy Nguyen vom „fluctoplasma“, einem Festival für Kunst, Diskurs und Diversität, das diesen Oktober unter dem Motto „Utopien des Zusammenlebens“ steht.

