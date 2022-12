Die „Sommerwelle“ ist gerade ausgelaufen, da bringt die Bundesregierung wieder schärfere staatliche Eingriffsmöglichkeiten für die erwartete Corona-Welle im Herbst und Winter auf den Weg. Brauchen wir wirklich wieder Tests für Restaurantbesuche und FFP2-Masken für Fluggäste und Bahnfahrer? Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erklärt, warum aus seiner Sicht dann eigentlich nur noch bartlose Männer Bahn fahren dürften.

MOPO: Professor Schmidt-Chanasit, der Gesundheitsminister rechnet mit einer Verschlechterung der Corona-Lage im Herbst und warnt vor einer schlimmen Welle. Was ist Ihre Prognose?

Schmidt-Chanasit: Ich erstelle keine eigenen Prognosen, sondern orientiere mich an den wahrscheinlichen Szenarien für den Herbst und Winter, die etwa der Expertinnenrat der Bundesregierung vorgelegt hat. Demnach ist eine Überlastung des Gesundheitssystems alleine durch SARS-CoV-2 unwahrscheinlich. Wir haben aber nach wie vor andere große Probleme im Gesundheitswesen, insbesondere den großen Personalmangel, der dazu führt, dass zum Beispiel Basishygienemaßnahmen in Pflegeheimen nicht gut umgesetzt werden.

Viele haben sich ja trotz Impfung im Sommer infiziert. Sind die nun besonders gut geschützt im Herbst und Winter?

Man spricht hier von einer hybriden Immunität, also Impfung und Infektion, die auch vor einer Ansteckung schützen kann, da nach der Infektion Antikörper in den Schleimhäuten vorhanden sind. Das könnte jetzt dazu führen, dass die erwartete Herbstwelle stärker in den Winter verschoben wird. Die Impfung alleine schützt vor schwerem Verlauf und Tod, aber kaum oder nur kurzzeitig vor Ansteckung.

Florian Quandt Ist zum Corona-Sprecher des Tropeninstituts geworden: Professor Jonas Schmidt-Chanasit. Ist zum Corona-Sprecher des Tropeninstituts geworden: Professor Jonas Schmidt-Chanasit.

Andere europäische Länder haben inzwischen einen anderen Umgang mit dem Virus gefunden.

Die meisten europäischen Nachbarländer haben aktuell keine Maßnahmen mehr. Frankreich und Spanien haben die Pandemie für beendet erklärt. Dänemark will verstärkt kostenlose PCR-Tests einsetzen, wenn eine Überlastung droht. Deutschland ist bisher das einzige Land, das verpflichtende Maßnahmen in der Allgemeinbevölkerung an einem bestimmten Datum festmacht, egal, welche Belastungssituation wir dann haben.

Sind wir zu ängstlich?

Da will ich mir kein Urteil erlauben. Wenn wir uns als Gesellschaft für diesen Weg entschieden haben, dann ist das so.

In Zug und Flugzeug sollen FFP2-Masken Pflicht werden. Sie haben sich ja von Anfang an kritisch über diese Art der FFP2-Pflicht für die Allgemeinbevölkerung geäußert.

Ja, weil FFP2-Masken in bestimmten Situationen im Krankenhaus und bei trainiertem Personal sehr hilfreich sein können, eine Pflicht für die Allgemeinbevölkerung hingegen nicht. Die Masken müssen ganz dicht abschließen und genau an das Gesicht des Trägers angepasst werden, da es viele unterschiedliche Masken-Größen gibt. Wenn sie korrekt verwendet werden, darf keine Atemluft an der Seite austreten. Alle Männer müssen glattrasiert sein, so wie ich, der regelmäßig FFP-2-Masken im Labor benutzen muss.

Professor Knobloch vom UKE hat dazu diesen sehr wichtigen Grundsatz beigetragen: „Der Drei-Tage-Bart ist die illegale Abschalteinrichtung der FFP2-Maske“. Wir haben im Gesundheitssystem momentan ganz andere Probleme, als eine FFP-2-Maskenpflicht in der Allgemeinbevölkerung zu implementieren.

Was ist mit mobilen Luftfiltern in Schulen?

Mobile Luftreinigungsgeräte filtern nur die vorhandene Luft und können keinen Beitrag zur Frischluftzufuhr leisten. Sie ersetzen weder das Lüften, noch haben sie einen Effekt auf die Virusübertragungen im Nahbereich. Mobile Luftreinigungsgeräte sind eine Fehlinvestition, die weder nachhaltig noch effektiv ist. Bislang fehlt jeglicher wissenschaftliche Nachweis, dass es durch diese Geräte zu einer Reduktion von Infektionen gekommen ist.

Es klingt grundsätzlich so, als blickten Sie relativ entspannt auf den Herbst.

Ganz und gar nicht, aber SARS-CoV-2 ist eben nur ein Erreger von vielen, der uns vor Herausforderungen stellt. Über 2000 Tote pro Jahr gibt es alleine durch multiresistente Erreger in Deutschland. Im Gesundheitssystem haben wir also viele Probleme, die viel dringender sind, als eine gesetzliche FFP2-Maskenpflicht für die Allgemeinbevölkerung. Wir müssten eigentlich jeden Tag neue Gesundheits- und Krankenpfleger ins Land holen, um die prekäre Situation in vielen Bereichen zu verbessern, aber da passiert bisher leider nur sehr wenig.