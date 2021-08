Feuerwehr-Großeinsatz auf der Elbe: Mutter und Sohn kentern mit Segel-Jolle

Nach einem Segeltörn sah das Wetter am Sonnabendmorgen eigentlich nicht gerade aus. Eine Mutter und ihr Sohn versuchten dennoch ihr Glück auf der Elbe – und gerieten in höchste Gefahr: Die beiden kenterten mit ihrem Sportboot und mussten von einem Großaufgebot an Rettungskräften aus dem Wasser gezogen werden.

Auf Höhe des Blankeneser Leuchtturms (Strandweg) ging die Jolle am Sonnabend unter, so teilte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mit. Der Notruf ging demnach um 11.48 Uhr ein – mit einem Großaufgebot aus Feuerwehr, Polizei und DLRG mussten Mutter und Sohn dann aus der Elbe gerettet werden.

Riesen-Rettungsaktion auf der Elbe: Mutter und Sohn gekentert

Mit ungefähr 35 Einsatzkräften, Tauchern, Rettungsbooten und dem Rettungshubschrauber Christoph 29 gelang die Rettung der Gekenterten schließlich. Auch ein Ersthelfer musste aus dem Wasser gezogen werden – bis ungefähr 13 Uhr dauerte die Aktion insgesamt.

Retter und Mutter blieben unverletzt, der 15-Jährige Sohn musste laut Bericht des „Hamburger Abendblatts“ jedoch in das Altonaer Kinderkrankenhaus gebracht werden. Er war am längsten im Wasser und erlitt eine Unterkühlung. (se)