Feuer in Marienthal: Wohnung brennt vollständig aus – Bewohner und Polizist verletzt

Marienthal –

Bei einem Wohnungsbrand am späten Donnerstagabend sind ein Bewohner und ein Polizist verletzt worden. Der Brand brach gegen 23.11 Uhr in einer Erdgeschosswohnung aus, so ein Sprecher der Polizei.

Der 71-jährige Bewohner wurde über den Balkon gerettet. Er und ein Polizeibeamter mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung in der Straße Nöpps vollständig in Brand, berichtet der Lagedienst der Feuerwehr. Sie brannte komplett aus.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Flammen.

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird ermittelt. (ncd)